Ehefrau im Wald erstochen – Täter auf der Flucht

In der beschaulichen Gemeinde Zistersdorf im Weinviertel ereignete sich am Freitagnachmittag eine tragische Bluttat, die die Region in Aufruhr versetzt hat.

Ein 65-jähriger Slowake steht unter Verdacht, seine Ehefrau mit mehreren Schnittverletzungen im Halsbereich tödlich verletzt zu haben. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen des Notarztes verstarb die 65-jährige Frau noch am Tatort.

Großfahndung eingeleitet

Der mutmaßliche Täter konnte unerkannt flüchten, und eine großangelegte Fahndung, unterstützt durch mehrere Hubschrauber, ist im Gange. Die Polizei hat die Bewohner von Zistersdorf und Umgebung eindringlich gebeten, den Anweisungen der Beamten strikt Folge zu leisten.

Hintergründe unklar

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren. Ob ein Streit dem Verbrechen vorausgegangen ist, wird derzeit noch untersucht. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist bisher unklar und wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Diese Tat markiert den 21. Mord an einer Frau in diesem Jahr und wirft ein erneut schockierendes Licht auf die Problematik der Gewalt gegen Frauen.

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, jegliche sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten, umgehend zu melden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend für die weitere Fahndung sein und zur Aufklärung dieser schockierenden Tat beitragen.