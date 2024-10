Serbische Wissenschaftler revolutionieren Krebstherapie!

Eine innovative Entwicklung in der Onkologie kommt aus Serbien, genauer gesagt aus der Stadt Kragujevac. Wissenschaftler der medizinischen Fakultät haben in Zusammenarbeit mit dem naturwissenschaftlichen Fachbereich ein neuartiges Krebsmedikament entwickelt.

Dieses Medikament zeichnet sich durch seine wesentlich schonendere Wirkung im Vergleich zu herkömmlichen Therapien aus. Erste Versuche an kleinen Labortieren zeigten ermutigende Ergebnisse. Die neuen auf Platin basierenden Präparate weisen deutlich weniger Nebenwirkungen auf als konventionelle Zytostatika.

„Wir leben in einer Zeit, in der bösartige Erkrankungen zunehmend zur größten gesundheitlichen Bedrohung werden“, erklärt Professor Ivan Ivanovic von der Medizinischen Fakultät in Kragujevac. Er betont, dass konventionelle Therapien oft nicht die gewünschten Ergebnisse erbringen. Die Forschenden konzentrieren sich daher auf die Entwicklung neuer Schwermetallkomplexe, die intensiv auf ihre Stabilität und Struktur untersucht werden. In ihren Studien werden sowohl in vitro-Tests als auch in vivo-Experimente durchgeführt. Diese umfassen Labormäuse, bei denen Tumore künstlich ausgelöst werden, um die Wirksamkeit der neuen Therapeutika zu evaluieren.

Die bisherigen Forschungsarbeiten erstreckten sich auf vier verschiedene Krebsarten. „Viele getestete Komplexe zeigen hervorragende Ergebnisse“, ergänzt Ivanovic.

Professor Bojan Stojanovic vom Klinischen Zentrum in Kragujevac weist darauf hin, dass hinter diesen Fortschritten ein engagiertes, multidisziplinäres Team steht. „Unser Ziel war es, Chemotherapeutika zu entwickeln, die effektiver sind als herkömmliche Therapiearten, jedoch mit weniger Nebenwirkungen und mehr Komfort für die Patient.“

Hoffnung für klinische Anwendungen

Die neuen Zytostatika zeigen sich besonders vielversprechend für den klinischen Einsatz, sowohl in der präoperativen Phase zur Tumorverkleinerung als auch postoperativ zur Vermeidung von Rückfällen oder Metastasen. Diese auf Cisplatin basierenden Medikamente sind effektiv gegen Brust- und Darmkrebs, während sie deutlich geringere toxische Wirkungen auf gesunde Zellen, insbesondere auf Niere, Leber und Lunge, aufweisen.

Die Forscherbetonen, dass die präklinischen Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Nun sind umfangreiche Studien an menschlichen Probanden erforderlich, um die beobachteten Effekte zu bestätigen. Dabei ist die Unterstützung von Pharmaunternehmen essenziell, um die Forschung voranzutreiben.