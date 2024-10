Frau zündet aus Rache das Auto ihres Ex an

In der Nacht zum Montag geriet ein Auto in der Kärntner Gemeinde Kolbnitz in Brand und wurde vollständig zerstört. Nach eingehenden Ermittlungen konnte die Polizei eine 43-jährige Frau aus Winklern als Hauptverdächtige identifizieren.

Den Ermittlungen zufolge kaufte die Verdächtige am Sonntagabend zehn Liter Benzin an einer Tankstelle in Winklern. Anschließend nutzte sie einen zuvor unrechtmäßig erlangten Schlüssel, um das Auto ihres 50-jährigen ehemaligen Lebensgefährten in Betrieb zu nehmen. Mit dem Fahrzeug fuhr sie zu einer abgelegenen Stelle in Reißeck, wo das Auto später in Flammen aufging.

Motiv und Konsequenzen

Als Motiv für die Tat nennt die Polizei die kürzlich erfolgte Trennung von ihrem Lebensgefährten. Durch den Brand entstand dem Besitzer des Fahrzeugs ein erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Verdächtige wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Diese Tat hat in der Region für Aufsehen gesorgt und unterstreicht die ernsthaften Folgen von Racheaktionen, die durch persönliche Konflikte ausgelöst werden können.