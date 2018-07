Džanan Musa: Bosnier ist mit 19 Jahren NBA-Spieler

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Džanan Musa der zweitjüngste Spieler in der Geschichte der Brooklyn Nets. Für Musa nichts außergewöhnliches, denn der Sportler ist seit seinem 15. Lebensjahr ein Nationalheld Bosnien-Herzegowinas.

Mit elf Jahren zog Džanan Musa aus seiner Heimatstadt Bihac in die bosnische Hauptstadt Sarajevo, um seinen Traum, Profi-Basketballer zu werden, zu verwirklichen. „Du wirst härter, vor allem wenn man so jung auf sich alleine gestellt ist. Das war wirklich eine harte Zeit für mich gewesen und ich habe viel gekämpft „, sagte Musa kürzlich in einem Interview auf Brooklyns Boardwalk in Coney Island.

Von Sarajevo ging es für Musa nach Zagreb und von dort direkt nach Brooklyn, wo der derzeit spielt und lebt. In seinen jungen Jahren hat Džanan Musa bereits riesige Erfolge erzielt. Sein erstes Profidebüt erlebte er mit 16, als er mit der bosnischen U16 Europameister wurde. Sein Talent wurde mit einem MVP-Award „Most Valuable Player“ (also der wertvollste Spieler) gekürt, der wichtigsten individuellen Auszeichnung der NBA.

Am 21. Juni 2018 änderte sich das Leben des Sportlers schlagartig. Er wurde für die Brooklyn Nets ausgewählt, dem Basketball-Franchise aus der nordamerikanischen Basketballliga National Basketball Association (NBA). Musa stach unter den weltweit besten Talenten heraus und erhielt einen NBA-Vertrag.

Ein Segen für viele junge Talente, denn ein solcher Vertrag ist das Ziel eines jeden Basketballspielers. Zu Letzt spiele der Bosnier beim Verein Cedevita Zagreb. Nun kann er in der NBA durchstarten und sich an das Großstadt leben gewöhnen. Brooklyn ist größer als Musa erwartet hat, weshalb sein Bruder und seine Schwägerin mit nach Amerika gezogen sind. „Ich bin es leid eine leer Wohnung zu betreten“, so der 19-Jährige.