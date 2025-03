Elfmeterschock! Frankreich stoppt Kroatiens Nations-League-Märchen

Frankreich triumphiert im Elfmeterschießen gegen Kroatien und zieht ins Halbfinale der Nations League ein. Ein spannendes Duell in Paris.

Die kroatische Fußballnationalmannschaft scheiterte im Viertelfinale der Nations League an Frankreich und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Nach einem spannenden Rückspiel in Paris, das mit einem 2:0-Sieg der Franzosen in der regulären Spielzeit endete, fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Michael Olise und Ousmane Dembele erzielten die Tore für Frankreich, während in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen.

Im Elfmeterschießen zeigten sich die Kroaten kämpferisch: Nikola Moro, Kristijan Jakic, Mario Pasalic und Duje Caleta-Car verwandelten ihre Strafstöße sicher. Doch der französische Torhüter Mike Maignan war der Held des Abends, indem er die Schüsse von Martin Baturina und Josip Stanisic abwehrte. Zudem verfehlte Franjo Ivanovic das Tor. Auf französischer Seite waren Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Randall Kolo Muani, Desire Doue und Dayot Upamecano erfolgreich, während Jules Kounde und Theo Hernandez ihre Chancen vergaben.

Hinspiel-Erfolg in Split

Zuvor hatte Kroatien im Hinspiel in Split mit 2:0 triumphiert, dank der Tore von Ante Budimir und Ivan Perisic. Nun steht Frankreich im Halbfinale der Nations League und trifft auf Spanien. Das Final Four der Nations League findet vom 4. bis 8. Juni in Deutschland statt.

