Ein dramatisches Nations-League-Duell in Wien sicherte Serbien den Verbleib in der „A“-Liga. Österreichs Marko Arnautovic zeigt sich enttäuscht.

In einem packenden Nations-League-Duell in Wien hätte Serbiens Schicksal möglicherweise anders ausgesehen, wenn Slobodan Rajkovic in der 88. Minute nicht einen entscheidenden Kopfball abgewehrt hätte. Dieses Spiel sicherte Serbien den Verbleib in der „A“-Liga, während Österreich in der „B“-Liga verbleibt.

Marko Arnautovic, der österreichische Nationalspieler mit serbischen Wurzeln, äußerte sich nach der Partie. Er betonte, dass das Team mit der Absicht nach Belgrad gereist war, in die höhere Liga aufzusteigen. Arnautovic sagte: „Wir sind hierher gekommen, um das Spiel zu gewinnen und in die Gruppe ‚A‘ zu gehen, aber das ist nicht passiert.“ Er erklärte, dass es schwer sei, Worte zu finden, da das Team in Wien viele Gelegenheiten gehabt habe, das Spiel zu entscheiden. Trotzdem zollte er der serbischen Mannschaft Respekt: „Sie haben wirklich mit Herz gespielt, und wir schauen jetzt, dass wir uns schnell erholen und die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft gut spielen.“

Roter Stern Belgrad

In einem Interview mit dem serbischen Fernsehsender „Arena Sport“ wurde Arnautovic nach seiner Meinung zu Roter Stern Belgrad gefragt. Der Moderator erwähnte, dass ein Großteil der Fans des serbischen Meisters ihn gerne im „Marakana“ sehen würde. Arnautovic zeigte seinen Respekt für den Verein und sagte: „Ich habe großen Respekt vor Roter Stern, ich bin ein großer Zvezda-Fan, ich wünsche ihnen von Herzen alles Gute, aber jetzt bin ich bei Inter und konzentriere mich nur auf sie.“

Er äußerte sich unsicher über seine Zukunft nach der laufenden Saison, betonte jedoch seine aktuellen Verpflichtungen gegenüber Inter Mailand und fügte hinzu: „Zvezda richte ich aus, dass wir Zeit haben, und ich hoffe, wir sehen uns.“

