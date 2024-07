EM-Skandal: Schiedsrichter wird fertig gemacht!

Das Fußball-Europameisterschaftsturnier 2024 in Deutschland ist für die Gastgebermannschaft vorzeitig zu Ende gegangen, wobei eine einzelne Szene im Spiel gegen Spanien für heftige Diskussionen sorgt. In der Verlängerung des Viertelfinalspiels wird ein Handspiel von Spaniens Marc Cucurella nicht geahndet, was zu Debatte und Kritik führt.

Eine Szene im Brennpunkt



Als die 106. Minute des Spiels eine Handspielaktion von Marc Cucurella gegen einen Schuss von Jamal Musiala offenbarte, forderten deutsche Spieler und Fans gleichermaßen lautstark einen Elfmeter. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor jedoch ließ das Spiel weiterlaufen und verzichtete darauf, den Vorfall durch den Videoassistenten erneut prüfen zu lassen – ein Schritt, der für Verwunderung und Unmut sorgt.

Experte kritisiert Schiedsrichterentscheidung



Manuel Gräfe, renommierter ZDF-Experte und ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, bringt sein Unverständnis zur fehlenden Überprüfung klar zum Ausdruck. Gräfe argumentiert, dass die Möglichkeit der Videoanalyse genau für solche kritischen Momente geschaffen wurde, und betont die Wichtigkeit einer erneuten Sichtung solch umstrittener Szenen. Des Weiteren betont er, dass die Handlung Cucurellas seiner Meinung nach klar strafwürdig gewesen sei, was die Nichtentscheidung umso bitterer für Deutschland mache.

Kontroverse Reaktionen



Auch Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, sowie internationale Medien, darunter die österreichische ‚Kronen-Zeitung‘ und die italienische ‚Tuttosport‘, zeigen sich irritiert über die ausbleibende Elfmeterentscheidung. Sie hinterfragen, ob Deutschland dadurch ein gerechtfertigter Strafstoß verwehrt wurde.

Ein Umstand bleibt jedoch unklar: Die mögliche Abseitsposition von Niclas Füllkrug oder Florian Wirtz im Moment des Handspiels wurde nicht näher beleuchtet.

Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: Deutschland ist aus dem Turnier ausgeschieden, ungeachtet der kontroversen Szene. Der Traum vom EM-Titel im eigenen Land bleibt unerfüllt.