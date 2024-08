Am Montag erlebte Belgrad einen der bedeutendsten Momente in der Geschichte des Sports in Serbien. Mehr als 40.000 Menschen versammelten sich vor dem Alten Palast in der serbischen Hauptstadt, um die Helden der Olympischen Spiele in Paris zu feiern. Insbesondere Novak Djokovic und Nikola Jokic standen im Mittelpunkt dieses außergewöhnlichen Ereignisses.

Die spanische Sportzeitung „Marca“ hob in ihrer Berichterstattung die bedeutende Rolle von Novak Djokovic und Nikola Jokic hervor. Djokovic, der als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten gilt, gewann in Paris seine erste olympische Goldmedaille und vervollständigte damit seinen ohnehin beeindruckenden Trophäenschrank. Jokic, der bereits zum dritten Mal zum MVP der NBA gekürt wurde, führte die serbische Basketballnationalmannschaft zur Bronzemedaille, nachdem sie im Halbfinale knapp an den Vereinigten Staaten gescheitert war.

Prägendes Erlebnis

Auch andere serbische Sportler erzielten bemerkenswerte Erfolge in Paris. Die serbischen Wasserballer sicherten sich die Goldmedaille, während Damir Mikec und Zorana Arunovic im Schießen triumphierten. Zudem gewann die Taekwondo-Kämpferin Aleksandra Perisic Silber. Diese beeindruckenden Leistungen sorgten für eine landesweite Euphorie, wie der indische Sportportal „Sportkida“ berichtete.

Feierlichkeiten bis tief in die Nacht

Nach dem offiziellen Empfang vor dem Alten Palast wurden die Feierlichkeiten in einem Belgrader Lokal fortgesetzt. Besonders Novaks olympischer Erfolg wurde als ein lang ersehnter Traum gefeiert. Bulgarische Medien beschrieben diese Begeisterung als „Ludilo in Belgrad“, wohingegen auch mexikanische Medien die „Pomami“ (verrückte Begeisterung) der Serben hervorhoben.

Reaktionen aus dem Ausland

Die Freude und der Stolz über die Erfolge bei den Olympischen Spielen in Paris nahmen nicht nur in Serbien erheblichen Raum ein. Auch internationale Medien berichteten ausführlich über die Geschehnisse in der serbischen Hauptstadt.

Historischer Tag

Der letzte Montag wird als historischer Tag in die Annalen Serbiens eingehen. Belgrad zeigte seine Wertschätzung für die Sportler, die das Land bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten haben, auf beeindruckende Weise.