Richard Lugner ist zum zweiten Mal gestorben

Die 5 Minuten-Redaktion berichtete von der aufgeregten und dringlichen Nachricht aus der Zentralredaktion in Wien. Es kursierte das Gerücht, Richard „Mörtel“ Lugner sei in Kärnten verstorben, doch es fehlten noch genaue Informationen.

Am Handy war der Baulöwe nicht erreichbar. Also machten sie die Redakteure auf dem Weg nach Wien. Schlussendlich fanden sie den Baumeister quicklebendig und in bester Gesundheit auf der Hotelterrasse sitzend. Die Frage, warum er nicht verstorben sei, wurde vorsichtig formuliert. Lugner selbst war mehr als nur aufgebracht: „Welcher Idiot hängt Partezettel in meinem Einkaufszentrum auf?“ Es folgten mehrere hitzige Telefonate, die seinen Blutdruck merklich in die Höhe trieben.

Die Auflösung des Rätsels

Bald klärte sich die Sache zumindest teilweise auf: Lugner war erst kurz zuvor aus dem Ausland zurückgekehrt und hatte direkt am Wörthersee im Hotel eingecheckt. Er hatte schlichtweg vergessen, sein Handy wieder einzuschalten, wodurch er über einen langen Zeitraum nicht erreichbar gewesen war. Dies hatte wohl zu den voreiligen Todesmeldungen geführt. Wer jedoch tatsächlich die Trauerzettel in der Lugner City verteilt hatte, blieb offiziell ungeklärt.