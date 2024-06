Serbiens Trumpf: Jokic in Olympia-Kader einberufen

Im Hinblick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele hat Serbien eine beachtliche Ankündigung gemacht. Nikola Jokic, bekannt für seine herausragenden Leistungen in der NBA, hat es offiziell in den vorläufigen Olympia-Kader geschafft. Der dreifache MVP der Liga und zentrale Spieler der Denver Nuggets wird nun sein Heimatland auf der großen Bühne vertreten.

Starbesetzter Kader

Die Meldung, dass Jokic, einer der einflussreichsten Spieler des Basketballs, Serbien in Tokio vertreten wird, hat bereits große Erwartungen geweckt. Unter der Leitung von Coach Svetislav Pesic, dem ehemaligen deutschen Nationaltrainer und Coach des FC Bayern München, gehören neben Jokic vier weitere NBA-Profis zum serbischen Team. Vasilije Micic und Aleksej Pokusevski von den Charlotte Hornets. Nikola Jovic von Miami Heat. Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks komplettieren die Liste der NBA-Vertreter im serbischen Team.

Lesen Sie auch: Nikola Jokic soll bestbezahlter Spieler werden Die führende Basketballliga plant, ihre Spielergehälter erheblich zu erhöhen. Stars wie Jokic und Doncic könnten Rekorde brechen.

Wird Jokic bei den Olympischen Spielen spielen? Die Entscheidung von Nikola Jokic, ob er am olympischen Basketballturnier teilnimmt, bleibt ungewiss.

Jokics MVP-Performance stürzt Timberwolves! (VIDEO) Nikola Jokic, der MVP der Saison, führt die Denver Nuggets mit einer beeindruckenden Leistung zum Sieg.

Vielversprechender Auftakt

Serbiens Weg in diesen Olympischen Spielen beginnt mit einem Paukenschlag. Das US-Team trifft am 28. Juli auf seine Gegner, was eines der Highlights des Turniers sein wird. Mit Jokic an der Spitze und der Unterstützung weiterer NBA-Talente stehen die Chancen für Serbien nicht schlecht.