Entführung nach Kroatien: Frau durch Handyvideo gerettet

In einer dramatischen Entführungsaktion am helllichten Tag konnte am Donnerstag eine 43-jährige Linzerin aus den Fängen ihrer Kidnapper befreit werden.

Dank des mutigen Einsatzes eines Zeugen, der die Tat mit seinem Handy filmte und umgehend die Polizei alarmierte, fand die Polizei den entführten Wagen und befreite die Frau nach einer Fahrt von rund 240 Kilometern.

Entführung durch eigene Familie

Das Opfer wurde gegen 10 Uhr an ihrem Wohnort im Süden von Linz von ihrem Ehemann, einem 44-jährigen Kroatischstämmigen, und ihren beiden Söhnen (17 und 18 Jahre alt) gewaltsam ins Auto gezerrt. Während der jüngere Sohn mit dem Vater und der Mutter im Fahrzeug Richtung Süden floh, blieb der ältere Sohn in der Wohnung zurück.

Schnell reagierende Polizei

Dank der raschen Alarmierung durch den couragierten Zeugen konnte die Polizei den 18-jährigen Sohn noch in Linz verhaften. Der Vater und der jüngere Sohn waren zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits weit gefahren. Erste Informationen deuten darauf hin, dass der Ehemann plante, seine Ehefrau gegen ihren Willen nach Kroatien zu bringen.

Verfolgung und Befreiung

Die Entführer hatten bereits die Mautstellen am Bosruck und Gleinalmtunnel passiert, als die Polizei eines der Handys der Insassen bei Graz orten konnte. Die steirische Polizei stoppte das Fahrzeug schließlich bei der Autobahnausfahrt Schachenwald, etwa 40 Kilometer vor der slowenischen Grenze. Die Frau wurde unverletzt befreit, die Entführer festgenommen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, um den genauen Hintergrund der Entführung aufzuklären.