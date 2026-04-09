Er wirkte überfordert“: Vater stößt Tochter (4) gegen Auto – Polizei ermittelt

Ein Parkplatz, ein Vater, ein Kind – und Zeugen, die etwas Beunruhigendes gesehen haben wollen. Die Polizei sucht Antworten.

Ob es sich um ein unbeabsichtigtes Missgeschick oder eine absichtliche Handlung handelte, ist bislang ungeklärt. Ein Zwischenfall auf dem Parkplatz eines Großhandelsbetriebs in Rum bei Innsbruck, der sich bereits vor einigen Wochen ereignete, ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Was sich am 14. März auf dem Parkplatz des Großhandelsunternehmens „Metro“ in der Rumer Siemensstraße tatsächlich zugetragen hat, lässt sich derzeit nicht eindeutig rekonstruieren – die vorliegenden Aussagen widersprechen sich. Ein Mann, der seine vierjährige Tochter am Arm hielt, soll beim Vorbeigehen sein eigenes Fahrzeug leicht berührt haben.

Widersprüchliche Aussagen

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, schilderte das Geschehen jedoch vollkommen anders. „Aus ihrer Sicht habe der Mann überfordert gewirkt und seine Tochter vorsätzlich gegen das Heck seines Pkw gestoßen“, schildern die Ermittler. Dies veranlasste die Frau schließlich dazu, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Offenbar hätten das auch andere Augenzeugen so gesehen, sprich, den Tathergang ebenfalls so wahrgenommen.

Der betreffende Vater konnte zwischenzeitlich von der Polizei identifiziert und ausgeforscht werden. Da die Aussagen der Beteiligten nach wie vor auseinandergehen, appellieren die Ermittler nun an weitere Zeugen, sich zu melden und zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer 059 133/7110 zu melden.