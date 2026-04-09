Zahnhygiene: Große Unterschiede zwischen den Generationen

Zähne putzen klingt simpel – doch eine neue Studie zeigt, wie groß die Lücken im Alltag und Wissen der Österreicher wirklich sind.

Knapp drei Viertel der Befragten betrachten gesunde Zähne als wesentlichen Bestandteil ihres allgemeinen Wohlbefindens – so lautet eines der zentralen Ergebnisse einer Umfrage, die Oral-B in einer Aussendung kommunizierte. Dennoch zeigt sich sowohl beim tatsächlichen Putzverhalten als auch beim Wissensstand rund um Zahngesundheit erheblicher Nachholbedarf. So ist drei von zehn Österreicherinnen und Österreichern nicht bekannt, dass eine mangelhafte Zahnpflege Folgen für die Gesundheit insgesamt haben kann.

Dabei offenbart sich ein deutliches Wissensgefälle zwischen den Generationen: Babyboomer sind sich dieses Zusammenhangs mit 78 Prozent weit häufiger bewusst als die Generation Z, von der lediglich 58 Prozent davon wissen. Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich auch auf regionaler Ebene: In Oberösterreich kennen drei Viertel der Bevölkerung diesen Zusammenhang, in Wien sind es mit 62 Prozent deutlich weniger.

Putzverhalten & Prioritäten

Laut einer aktuellen Erhebung putzen 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ihre Zähne zu selten und nicht lange genug – 14 Prozent vergessen das Zähneputzen mitunter sogar gänzlich. Österreichische Zahnmediziner empfehlen, zweimal täglich die Zähne zu putzen. Als besonders anfällig für diese Versäumnisse erweisen sich dabei die Generation Z sowie alleinerziehende Personen. Auch beim Wechsel der Zahnbürste beziehungsweise des Bürstenkopfes hapert es: Obwohl Zahnärztinnen und Zahnärzte empfehlen, diesen mindestens alle zwei bis drei Monate zu ersetzen, hält sich nur gut die Hälfte der Befragten – 58 Prozent – an diesen Rhythmus. Frauen gehen dabei sorgfältiger vor als Männer.

Was den Menschen beim Zähneputzen am wichtigsten ist, zeigt ebenfalls ein klares Bild: An erster Stelle steht der Schutz vor Karies, den 73 Prozent der Befragten als vorrangiges Ziel nennen, gefolgt von der Vorbeugung von Zahnfleischproblemen mit 63 Prozent. Frischer Atem ist für 57 Prozent ein wesentlicher Aspekt, saubere und glatte Zähne nach dem Putzen für 55 Prozent. Weiße Zähne hingegen sind nur für 36 Prozent ein relevantes Kriterium – wobei sich auch hier ein ausgeprägter Generationenunterschied zeigt: Für fast jeden Zweiten der Generation Z spielt die Zahnfarbe eine wichtige Rolle, bei den Babyboomern sind es lediglich 22 Prozent.

Elektrische Zahnbürsten werden mittlerweile von knapp der Hälfte der österreichischen Bevölkerung genutzt. Dabei zeichnet sich ein klares Muster zwischen den Geschlechtern ab: Während 44 Prozent der Frauen zur herkömmlichen Handzahnbürste greifen, setzt bereits die Hälfte der Männer – 51 Prozent – auf ein elektrisches Gerät.

Kinderzahnpflege vernachlässigt

Dass 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher der Zahnpflege bei Kindern keine besondere Bedeutung beimessen, ist bemerkenswert – zumal gerade sie die Basis für ein dauerhaft gesundes Gebiss legt. Hinzu kommt, dass nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Eltern regelmäßig überprüft, ob ihre Kinder korrekt Zähne putzen, und lediglich 63 Prozent nehmen ihre Kinder regelmäßig zur Zahnkontrolle mit. Jeder fünfte Elternteil gibt zudem an, Schwierigkeiten damit zu haben, den Nachwuchs überhaupt zum Zähneputzen zu bewegen.

Grundlage der Studienergebnisse ist eine Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Marketagent. Befragt wurde ein bevölkerungsrepräsentatives Sample von 1.070 Österreicherinnen und Österreichern im Alter zwischen 14 und 75 Jahren, die Erhebung fand Ende 2025 statt.