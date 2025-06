Erdbeermond 2025: Warum 4 Sternzeichen zittern müssen

Ein goldorangener Himmelskörper mit besonderer Strahlkraft: Der Erdbeermond 2025 wird nicht nur Astronomie-Fans begeistern, sondern auch astrologisch für Bewegung sorgen.

Am 11. Juni 2025 können Himmelsbeobachter ein seltenes Phänomen bestaunen: Den Erdbeermond (Bezeichnung für den Vollmond im Juni), der als tiefster Vollmond bis zum Jahr 2043 gilt. Seine besondere Position nahe dem Horizont verleiht ihm nicht nur visuelle Einzigartigkeit, sondern auch eine tiefere astrologische Bedeutung. In der Tradition steht dieser Vollmond in engem Zusammenhang mit der Erdbeerreife und symbolisiert Fruchtbarkeit, Fülle und natürliches Wachstum. Seine Position im kardinalen Zeichen Schütze bringt für verschiedene Sternzeichen sowohl Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten mit sich.

Astrologin Phi Weber erläutert den historischen Hintergrund des Erdbeermondes, dessen Name sich aus der traditionellen Erntezeit der roten Früchte ableitet. Als letzter Vollmond vor der Sommersonnenwende am 21. Juni – dem kalendarischen Sommeranfang auf der nördlichen Hemisphäre – zeigt er sich in einem charakteristischen goldorangenen Farbton. Diese warme Färbung erklärt auch seine alternative Bezeichnung als Honigmond.

Sternzeichen im Wandel

Für vier Tierkreiszeichen markiert dieser Erdbeermond eine Phase intensiver Selbstreflexion und Wandlung. Menschen mit dem Sternzeichen Widder (21. März bis 20. April) sollten den kosmischen Impuls nutzen, eingefahrene Muster zu durchbrechen und Neuland zu betreten. Krebsgeborene (22. Juni bis 22. Juli) stehen vor der Aufgabe, sich mit unverarbeiteten Erlebnissen auseinanderzusetzen und dabei den Rückhalt ihrer Vertrauten zu suchen.

⇢ Diese Sternzeichen trifft der Erdbeermond besonders hart!



Jungfrauen (24. August bis 23. September) werden herausgefordert, Kontrollzwänge abzulegen und mehr auf ihre Intuition zu vertrauen. Für Schützen (23. November bis 21. Dezember) kündigen sich Veränderungen an, die ihrem natürlichen Entdeckerdrang entgegenkommen.

Praktische Mondrituale

Die Astrologin empfiehlt verschiedene Praktiken, um die Vollmondenergie optimal zu nutzen: Erdungsübungen, körperliche Aktivität zum Energieausgleich und das bewusste Zulassen emotionaler Prozesse. Auch das Führen eines Tagebuchs und eine reflektierende Bestandsaufnahme der persönlichen Entwicklung seit dem vorherigen Vollmond können wertvolle Erkenntnisse bringen.

Der Erdbeermond bietet somit eine günstige Gelegenheit für persönliches Wachstum. Auch wenn der Prozess der Selbstbegegnung mitunter unbequem sein kann, verspricht die ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich langfristig positive Entwicklungen.

Auch wenn der Prozess der Selbstbegegnung mitunter unbequem sein kann, verspricht die ehrliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich langfristig positive Entwicklungen.