Erdbeermond: An diesem Tag erwartet uns ein himmlisches Spektakel!

Ein seltenes Himmelsschauspiel kündigt sich an: Der Erdbeermond am 11. Juni wird auf der Nordhalbkugel so tief am Horizont stehen wie kein anderer Vollmond bis 2043.

Am 11. Juni zeigt sich der Vollmond als sogenannter „Erdbeermond“ am Himmel. Diese Bezeichnung stammt von amerikanischen Ureinwohnern, die damit den Beginn der Erdbeerernte kennzeichneten. In Europa sind für diesen Vollmond auch andere Namen verbreitet – etwa „Honigmond“, der auf die Zeit der Honigernte hinweist, oder „Rosenmond“, der mit der Blütezeit dieser Pflanzen zusammenhängt.

Laut der Plattform „Starwalk.space“ wird dieser Vollmond auf der nördlichen Hemisphäre bis zum Jahr 2043 der am tiefsten stehende sein und ungewöhnlich nah am Horizont erscheinen. Auf der Südhalbkugel hingegen präsentiert er sich als höchster Vollmond bis 2043. Dieses Himmelsereignis findet kurz vor der Sommersonnenwende statt, die am 21. Juni eintritt.

Seltenes Himmelsphänomen

Wer diese astronomische Besonderheit nicht beobachtet, muss mehrere Jahrzehnte auf eine vergleichbare Konstellation warten. Der Mond wird auf der Nordhalbkugel außergewöhnlich tief stehen, nahe am Horizont verweilen und dadurch besonders imposant wirken. Ein solches Phänomen können wir nur alle 18 Jahre beobachten.

Mondstillstand erklärt

Wie „Starwalk.space“ erläutert, bleiben die Auf- und Untergangspunkte des Mondes stationär, wenn er seine Extremposition erreicht – ein Phänomen, das als Mondstillstand bezeichnet wird und zweimal monatlich auftritt. „Zusätzlich verschiebt die Sonnengravitation die Mondbahn langsam um etwa 19 Grad pro Jahr nach Westen. Im Laufe von 18,6 Jahren vollendet diese Bewegung einen vollständigen Zyklus und beeinflusst, wie hoch oder niedrig der Mond erscheint“, heißt es weiter.

Die Extremwerte dieses Zyklus werden als kleiner oder großer Mondstillstand klassifiziert.