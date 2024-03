Erst 20 Grad, dann kommt Schnee-Comeback

In den kommenden Tagen kann Österreich sich über Temperaturen um die 20 Grad freuen. Jedoch nimmt auch die Unwettergefahr zu. Das ist die Prognose.

Am Mittwoch erfreute uns hoher Luftdruck mit sonnigem und trockenem Wetter in allen Landesteilen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und 4 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen von Ost nach West mit 11 bis 20 Grad erreicht werden.

Am Donnerstag ziehen einige Wolken von Westen her durch, und an der Alpennordseite muss mit Regenschauern gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad.

Am Freitag steigt der Luftdruck, und das Wetter beruhigt sich. Zunächst halten sich noch einige Restwolken, doch im Laufe des Tages setzt sich mehr und mehr sonniges Wetter durch. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 19 Grad.

Wetterwechsel am Wochenende

Am Samstag verstärkt sich der Störungseinfluss von Westen her, und es überwiegen die Wolken. Vor allem in der Westhälfte muss mit etwas Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 20 Grad, wobei es im Südosten bis zu 20 Grad werden können.

Der Sonntag wird kalt, nass und winterlich. Schnee fällt bis auf 400 bis 900 Meter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen nur noch bei maximal 1 bis 11 Grad.

Zusammenfassend zeigt sich die kommende Woche als spannende Wetterdynamik, mit Temperaturen, die von mild bis winterlich variieren. Der erwartete Schneefall am Sonntag kündigt ein unerwartet winterliches Ende des ersten Frühlings an. Bleiben Sie gespannt auf die Wettervorhersagen der kommenden Wochen.