Erwischt: Balkan-Drogenboss nach Österreich ausgeliefert

Ein 30-jähriger Mann aus Nordmazedonien, der als Anführer einer internationalen Drogenorganisation galt, wurde nach jahrelangem Untertauchen festgenommen.

Erfolgreiche Fahndung der Behörden: Ein 30-jähriger Nordmazedonier, der als führendes Mitglied einer europaweit operierenden Tätergruppierung bekannt ist, wurde nach jahrelanger Flucht gefasst.

Die Behörden waren dem Mann schon lange auf der Spur. Trotz einer Namensänderung in Nordmazedonien blieb er den Ermittlern nicht verborgen, weshalb auch der geänderte Name in die Fahndungsliste aufgenommen wurde. Am 29. Jänner 2025 wurde er schließlich am Flughafen Genf festgenommen, nachdem er aus Pristina eingereist war.

Schwerwiegende Vorwürfe

Die Ermittlungen führten schwerwiegende Vorwürfe zutage: Der Verdächtige soll nachweislich mit mindestens vier Kilogramm Heroin, zehn Kilogramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Crystal Meth gehandelt haben. Seine Komplizen wurden bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Lesen Sie auch: Sohn hortet 10 Millionen: Schamanin erschleicht 160.000 Euro vom Staat!Der Fall von Mariana M. sorgte international für Schlagzeilen, als im Safe ihres Sohnes Luxusgüter im Wert von 10 Millionen Euro entdeckt wurden. Die

Sohn hortet 10 Millionen: Schamanin erschleicht 160.000 Euro vom Staat!Der Fall von Mariana M. sorgte international für Schlagzeilen, als im Safe ihres Sohnes Luxusgüter im Wert von 10 Millionen Euro entdeckt wurden. Die Illegale Fleischerei in Ottakring: 200 Kilo Fleisch sichergestelltIn den Räumlichkeiten einer ehemaligen Apotheke in Wien-Ottakring wurden 200 Kilogramm Fleisch sichergestellt.

Illegale Fleischerei in Ottakring: 200 Kilo Fleisch sichergestelltIn den Räumlichkeiten einer ehemaligen Apotheke in Wien-Ottakring wurden 200 Kilogramm Fleisch sichergestellt. Pärchen von Zug erfasst - totIn Kaltenbach ereignete sich ein tragischer Unfall: Ein Mann und eine Frau wurden von einer Zuggarnitur tödlich erfasst.

Schnelle Auslieferung

Nach seiner Festnahme dauerte es nur wenige Tage, bis der Verdächtige am 11. Februar 2025 um 11 Uhr von der Schweiz nach Österreich ausgeliefert wurde. In Linz (Oberösterreich) angekommen, folgte die Einvernahme – doch der Mann zeigte sich nicht geständig. Am 12. Februar 2025 wurde der Verdächtige schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt überstellt.

„`