Schüsse & Verletzte: Auto rast in Menschenmenge

Ein Auto fährt in eine Verdi-Demonstration in München und verletzt mehrere Menschen. Die Polizei reagiert mit einem Großaufgebot, während erschütterte Augenzeugen von dem Vorfall berichten.

Die BR-Journalistin Sandra Demmelhuber berichtet direkt von der Szene: „Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzen weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar.“

Polizeieinsatz

Laut Berichten der deutschen „Bild“-Zeitung soll es in München auch Schüsse gegeben haben. Laut Angaben der Polizei wurden 15 Menschen verletzt, und es sollen auch Schüsse gefallen sein. Der festgenommene Mann wird als Fahrer des Mini Coopers identifiziert, mit dem er in die Verdi-Demonstration fuhr. Krankenwagen sind derzeit in München im Einsatz.