Offiziell: Palmers ist pleite!

Ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung soll Palmers Textil AG aus der finanziellen Krise helfen. Fehlende Kapitalzuflüsse führten zu diesem Schritt.

Palmers hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung bekanntgegeben. Betroffen sind 539 Beschäftigte in über 100 Filialen. Die Gewerkschaft GPA berät nun Beschäftigte.

Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in Niederösterreich, wo die Kette ihren Hauptsitz hat, sagt: „Das Arbeitsverhältnis der Beschäftigten läuft momentan normal weiter. Die Gewerkschaft GPA und die Arbeiterkammer informieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Online-Betriebsversammlungen diesen Freitag und nächsten Montag über die weiteren Schritte. Offene Gehaltsforderungen sind gesichert. Wir arbeiten eng mit Betriebsrat und Arbeiterkammer, um den Beschäftigten zu ihren Rechten zu verhelfen.“

Pieber weiter: „Wir haben unter gpa.at/palmers eine Informationsseite eingerichtet, auf der sich betroffene Beschäftigte informieren können. Wir begleiten Sie bei allen weiteren Schritten, Ihre Gewerkschaft GPA steht hinter Ihnen.“

Suche nach Investoren

Obwohl das Unternehmen finanziell in der Krise steckt, bleibt es zuversichtlich. Die Gespräche mit möglichen Investoren werden fortgesetzt, während die bereits eingeleiteten Schritte zur Senkung der Kosten, Digitalisierung und Neupositionierung der Marke weiterhin verfolgt werden. Das Ziel ist, Palmers mittelfristig wieder erfolgreich zu machen.