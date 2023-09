Eskalation in Wien: „HIV-Positiver“ missachtet Betretungsverbot

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Wiener Polizei in den Bezirk Neubau gerufen, nachdem eine junge Frau von ihrem Ex-Partner bedroht wurde. Der Mann, 26 Jahre alt, hatte trotz eines bestehenden Betretungs- und Annäherungsverbots die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin aufgesucht.

Es war gegen 2 Uhr morgens, als die Frau, gerade dabei ihr Auto zu starten, von ihrem Ex-Partner daran gehindert und weiter bedroht wurde. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

Mit dem Eintreffen der Beamten eskalierte die Situation. Der 26-Jährige ließ nicht von seinem Vorhaben ab und griff die Polizisten mit Tritten und Schlägen an. Er bespuckte einen der Beamten und behauptete, HIV-positiv zu sein. Trotz der aggressiven Gegenwehr des Mannes gelang es den Beamten, ihn vorläufig festzunehmen.

Ähnlicher Fall in Hietzing

Bei einer später durchgeführten amtsärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann nicht HIV-positiv war. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde eine Anzeige wegen der Missachtung des aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbotes ausgesprochen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der gleichen Nacht in Wien-Hietzing. Dort bedrohte ein 47-Jähriger seine Ex-Freundin, indem er ihre Wohnungstür eintrat. Die 49-jährige Frau flüchtete in ein anderes Zimmer und alarmierte die Polizei. Als der Mann die Wohnung verlassen wollte, konnte er von den Beamten festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Auch gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Beide Männer wurden festgenommen und erhielten ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Sie wurden zudem wegen Missachtung des aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbotes angezeigt.