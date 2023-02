Schläge & Tritte: Kroate wollte bei Bekanntem „Schulden eintreiben“

Die Polizei von Karlovac in Kroatien hat einen 43-jährigen Mann strafrechtlich angeklagt, der am Dienstag zum Haus eines 45-jährigen Mannes kam, um die Schulden einzutreiben. Er griff ihn an und zerstörte verschiedene Geräte im Haus, wofür ihm nun eine Haftstrafe droht.

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, die Untersuchungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass der Beschuldigte einen zwei Jahre älteren Mann wegen Schulden körperlich und verbal angegriffen und leicht verletzt habe, um von ihm eine Forderung für gekaufte Gegenstände, die er nicht bezahlt habe, einzutreiben sowie das geliehene Geld, das er nicht zurückzahlte. Gleichzeitig zerstörte er elektronische und andere Geräte in der Wohnung des Opfers und nahm, um einen Teil des geschuldeten Geldes einzutreiben, sein Fahrrad ohne Zustimmung des 45-Jährigen mit.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 43-jährige Mann mit einer Strafanzeige der Haftaufsicht übergeben und zur zuständigen Staatsanwaltschaft gebracht. Die stellvertretende Staatsanwältin der Stadt Karlovac, Adriana Gruden, teilte der Nachrichtenagentur Hina mit, dass dem Verdächtigen bis zur Entscheidung über die Strafanzeige Schutzmaßnahmen erteilt wurden, und zwar er darf sich dem 45-Jährigen nicht nähern, der Kontakt ist untersagt und er hat sich einmal pro Woche bei der Polizei zu melden.

Inoffiziell ist bekannt, dass der Schuldner selbst zur Polizei kam, um den Angreifer anzuzeigen, weil er um seine Sicherheit fürchtete, da sein Freund mitten in der Nacht kam, um die Schulden einzutreiben. Das Opfer bestätigte, dass es sich um ein Darlehen handelte und um gekaufte Gegenstände, die er, wie er sagte, dem Verdächtigen noch nicht bezahlte.

Das Strafgesetzbuch sieht für die rechtswidrige Eintreibung einer Forderung durch Gewalt oder schwere Nötigung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor, und wenn der Täter auch Gewalt oder Drohung anwendet, kann er mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu acht Jahren bestraft werden.