Espresso-Schutzschild für unser Gehirn? Forscher machen Hoffnung

Espresso gegen Alzheimer? Italienische Forscher entdecken im Labor, dass der Muntermacher die Verklumpung gefährlicher Proteine bremsen könnte – doch der Weg zur Therapie ist weit.

Espresso wird oft als Muntermacher geschätzt, doch immer wieder tauchen auch Berichte über mögliche Schutzwirkungen gegen Alzheimer und Parkinson auf. Wissenschaftler der Universität Verona haben diesen Zusammenhang nun genauer untersucht. Die Resultate sind durchaus interessant, doch von einem Durchbruch kann noch keine Rede sein.

Die Forscher aus Verona konzentrierten sich auf die Wirkung von Espresso auf Tau-Proteine, die bei der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und bestimmten Parkinson-Varianten eine Schlüsselrolle spielen. Diese Proteine können sich falsch falten und verklumpen, was zu schädlichen Ablagerungen führt und Nervenzellen angreift – ein zentraler Mechanismus im Krankheitsverlauf.

Die Laboranalysen, darunter zelluläre und biochemische Tests, lieferten aufschlussreiche Ergebnisse: Sowohl Koffein und Theobromin als auch weitere Komponenten des Espressos können die Aggregation der Tau-Proteine bremsen. Bemerkenswert war dabei, dass nicht einzelne isolierte Substanzen, sondern der komplette Espresso-Extrakt die stärkste Wirkung zeigte. Das Forschungsteam folgert daraus, dass die Inhaltsstoffe des Espressos grundsätzlich tau-bedingte Prozesse beeinflussen könnten.

Bisherige Erkenntnisse

Diese Erkenntnisse reihen sich in einen breiteren Forschungskontext ein. Verschiedene Beobachtungsstudien deuten darauf hin, dass regelmäßige Kaffeetrinker durchschnittlich ein etwas niedrigeres Parkinson-Risiko aufweisen. Bei Alzheimer gibt es ebenfalls Hinweise auf eine mögliche Risikoreduktion, allerdings sind die Daten hier weniger eindeutig. Bei solchen Studien bleibt jedoch unklar, ob tatsächlich der Kaffee verantwortlich ist, da sich Kaffeetrinker oft auch in anderen Aspekten wie körperlicher Aktivität, Ernährungsgewohnheiten oder Bildungsstand unterscheiden.

Aus den aktuellen Forschungsergebnissen lässt sich nicht ableiten, dass der tägliche Espresso vor Alzheimer schützt. Die Veroneser Studie zeigt lediglich, dass bestimmte Bestandteile des Espressos unter Laborbedingungen Prozesse beeinflussen können, die mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung stehen. Inwieweit sich diese Effekte tatsächlich im menschlichen Gehirn auswirken, bleibt offen. Es fehlen klinische Studien sowie verlässliche Erkenntnisse zu Dosierung, Konsumzeitraum und individuellen Unterschieden.

⇢ Wirres Gebrabbel und Demenz-Gerüchte: Trump sorgt erneut für Gesprächsstoff!



Wissenschaftliche Einordnung

Bei der Bewertung ist zu beachten: Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf Laborexperimenten, nicht auf Patientenstudien. Es handelt sich also um einen ersten wissenschaftlichen Anhaltspunkt, nicht um eine konkrete Behandlungsempfehlung.

Der nüchterne Schluss lautet daher: Espresso könnte als Teil eines gesunden Lebensstils möglicherweise einen kleinen Beitrag zum Schutz des Gehirns leisten.

Von einer gezielten Prävention oder gar einem „Wundermittel“ zu sprechen, wäre wissenschaftlich nicht vertretbar.