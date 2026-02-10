Kroatiens erste EU-Behörde? Zagreb im Finale um mächtige Zollagentur

Das Rennen um die neue EU-Zollbehörde spitzt sich zu: Zagreb, Warschau und Malaga liegen vorn. Für Kroatien wäre es die erste EU-Institution im Land.

Zagreb, Warschau und Malaga führen derzeit im Rennen um den Sitz der neuen Europäischen Zollbehörde EUCA. Bei einer Abstimmung im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz erhielten die Bewerbungen aus Kroatien und Polen jeweils fünf Stimmen von EVP-Abgeordneten, während die spanische Kandidatur vier Stimmen auf sich vereinen konnte.

Insgesamt neun europäische Städte bewerben sich um den Zuschlag für die neue dezentrale EU-Agentur: Lüttich (Belgien), Zagreb (Kroatien), Lille (Frankreich), Rom (Italien), Den Haag (Niederlande), Warschau (Polen), Porto (Portugal), Bukarest (Rumänien) und Malaga (Spanien). Der kroatische EU-Abgeordnete Tomislav Sokol (HDZ/EVP) zeigte sich erfreut über die Unterstützung für Zagreb: „In den vergangenen Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Kollegen im Europäischen Parlament von den Vorzügen Zagrebs zu überzeugen. Ein wichtiges Argument ist dabei, dass Kroatien bislang noch keinen Sitz einer EU-Behörde oder -Institution beherbergt. Zudem ist Zagreb eine sichere Stadt an strategisch günstiger Position.“

Auswahlverfahren läuft

Bis Ende des Jänners soll das Europäische Parlament seine endgültige Präferenz für den künftigen EUCA-Standort festlegen. Parallel dazu laufen im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (Coreper) Beratungen zum Auswahlverfahren. Eine Einigung zwischen Rat und Parlament steht noch aus – zunächst müssen die Mitgliedstaaten ihr internes Abstimmungsverfahren klären, bevor die Verhandlungen mit den Parlamentsvertretern beginnen können.

Die kroatische Regierung hat für den Fall eines Zuschlags vorgeschlagen, die Zollbehörde in einem Geschäftsgebäude in Neu-Zagreb unterzubringen, das ursprünglich für das Regionale Zentrum zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen für die Länder Südosteuropas (SEECEL) errichtet wurde. Derzeit ist dort vorübergehend das Rektorat der Universität Zagreb untergebracht, dessen Hauptsitz am Platz der Republik Kroatien nach einem Erdbeben renoviert wird.

Aufgaben der EUCA

Die neue Zollbehörde soll mindestens 250 Mitarbeiter beschäftigen, möglicherweise sogar mehr. Zu ihren Aufgaben wird unter anderem die Überwachung eines Zentrums für Zolldaten gehören. Die Einrichtung der EUCA ist für das kommende Jahr geplant, wobei der erste Zugang zum Datenzentrum bis 2028 realisiert werden soll.

Die Agentur wird als zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung nationaler Zollbehörden dienen, Zollverfahren vereinfachen, die Sicherheit beim Online-Einkauf für EU-Bürger verbessern und den nationalen Behörden einheitlichere Instrumente zur Verfügung stellen.