Die Europäische Kommission äußert Bedenken gegenüber der Vergabe der serbischen Staatsbürgerschaft an Russen durch ein beschleunigtes Verfahren. Dieses Vorgehen könnte ein potentielles Sicherheitsrisiko für den Schengen-Raum darstellen und die Visaliberalisierung Serbiens gefährden.

Die Europäische Kommission hat erneut ihre Besorgnis über die Vergabe der serbischen Staatsbürgerschaft an Russen durch ein beschleunigtes Verfahren zum Ausdruck gebracht. Dieses Vorgehen ermöglicht es den neuen Bürgern, ohne Visum in den Schengen-Raum einzureisen, was laut der Kommission ein Sicherheitsrisiko für Europa darstellt.

„Serbien sollte seine Visapolitik anpassen und die Staatsbürgerschaft für Russen nicht durch ein beschleunigtes Verfahren genehmigen“, sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission gegenüber Radio Free Europe. Sie betonte zudem, dass Serbien als Kandidatenland strengere Regeln gegenüber Russland aufstellen sollte. Sie fügte hinzu, dass die Situation derzeit genau beobachtet wird.

Anpassung an EU

Die Kommission ist sich der großen Anzahl russischer Bürger bewusst, die sich in Serbien niedergelassen haben, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Von Serbien wird erwartet, dass es sich schrittweise an die Politiken und Entscheidungen der Europäischen Union anpasst.

Die Journalistin Sofia Popovic von „European Western Balkans“ äußerte, dass die Sicherheit des Schengen-Raums für die Europäische Union von großer Bedeutung ist. „Brüssel wird nicht zulassen, dass die Regeln und Verfahren der EU über Serbien verletzt werden“, sagte sie.

Popovic betonte auch, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die serbischen Behörden mit dem visumfreien Regime für serbische Bürger spielen. „Ein ähnliches Problem gab es letztes Jahr, als Serbien zunächst das visumfreie Regime für Bürger jener Länder aufhob, die normalerweise ein Visum für die EU benötigen, und dann auf eine Warnung hin wieder Visa für diese Länder einführte“, erklärte sie.

Zur Möglichkeit der Abschaffung des visumfreien Regimes für Serbien sagte Popovic: „Ich glaube, dass am Ende solche Maßnahmen aufgegeben werden und dass die Gefährdung des visumfreien Regimes für Serbien, das in den Augen der Bürger eine der größten Errungenschaften des bisherigen europäischen Integrationsprozesses ist, nicht zugelassen wird. Es ist jedoch entmutigend, dass die Behörden nach so vielen Jahren des europäischen Integrationsprozesses nicht automatisch die Verpflichtung zur Einhaltung der europäischen Vorschriften berücksichtigen, zu denen wir uns selbst verpflichtet haben, sondern dass Brüssel uns daran erinnern muss.“

Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die Kommission ergreifen wird, falls Serbien weiterhin die Staatsbürgerschaft für Russen durch ein beschleunigtes Verfahren gewährt und seine Visapolitik nicht anpasst.