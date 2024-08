Europa: In diesen 11 Ländern sollten Urlauber kein Leitungswasser trinken

In Österreich genießt man klares und sicheres Leitungswasser. Doch in vielen Urlaubsregionen, besonders während der heißen Sommermonate, ist Vorsicht geboten. Laut Experten kann der Konsum von Leitungswasser in einigen Ländern gesundheitliche Risiken bergen. Dies gilt sogar für alltägliche Tätigkeiten wie das Zähneputzen.

Wer in bestimmten Urlaubsländern das Leitungswasser trinkt, riskiert schwere gesundheitliche Folgen. Experten raten dazu, sich auf abgefüllte Wasserflaschen zu verlassen. In Supermärkten gekauftes Flaschenwasser sollte ebenfalls zum Zähneputzen verwendet werden. Besonders in Zeiten extremer Hitzewellen in Europa, die derzeit vorherrschen, wird empfohlen, genügend zu trinken, aber auf Leitungswasser zu verzichten.

11 europäische Länder

In Europa sind mehrere Länder betroffen, darunter Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Litauen, Lettland, Moldawien, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und die Türkei. Hier wird geraten, darauf zu achten, dass die Flaschen fest verschlossen sind.

Sicheres Wasser aus Flaschen

Es wird empfohlen, nur industriell verschlossene Wasserflaschen zu konsumieren. Die Gefahr besteht nicht nur in Europa, sondern ist in einigen weiter entfernten Ländern wie Thailand oder Ägypten noch größer. Der Konsum von unsicherem Leitungswasser kann zu Infektionen durch verschiedene Erreger führen, darunter Legionellen und Kolibakterien, was schwere Erkrankungen mit Durchfall und Erbrechen verursachen kann.

Besondere Vorsicht für Risikogruppen

Insbesondere ältere Menschen, kleine Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sind durch unsicheres Leitungswasser gefährdet. Für diese Gruppen sollte besonders darauf geachtet werden, nur sicheres Wasser aus verschlossenen Flaschen zu verwenden.