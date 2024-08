Gewitter & No-Gos: Darum solltet ihr auf gar keinen Fall duschen

Inmitten unbeständiger Wetterlagen, die zunächst mit intensiver Hitze und nun mit drohenden Gewittern aufwarten, ist es essenziell, über die korrekten Verhaltensweisen bei plötzlichem Unwetter Bescheid zu wissen. Der Spagat zwischen Sommerfreuden und den Risiken, die Gewitter mit sich bringen, erfordert Achtsamkeit und Vorsorge. Hier findet ihr wertvolle Hinweise und Strategien, um bei Gewitter sicher zu bleiben und Schäden zu vermeiden.

Es ist allgemein bekannt, dass Metall als Blitzleiter fungiert. Jedoch ist nicht jedem bewusst, dass dies insbesondere in älteren Gebäuden mit Metallwasserleitungen ein gravierendes Risiko darstellt. Der Mangel an Blitzableitern bei vielen Wohngebäuden, auf den der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik hinweist, verschärft die Situation weiter. Ein Tipp für diese Situation: Verschieben Sie Duschen oder Baden auf die Zeit nach dem Gewitter.

Bewegung kann risikoreich sein

Die Nähe eines Gewitters offenbart sich, wenn der Zeitraum zwischen Blitz und Donner kritisch kurz wird. In solchen Momenten ist schnelles, aber bedachtes Handeln gefragt. Anstatt zu laufen, empfiehlt es sich, mit eng zusammenstehenden Beinen zu hüpfen. Diese Technik minimiert das Risiko eines Stromflusses durch den Körper bei einem nahen Einschlag. Ferner ist es ratsam, sich weder flach auf den Boden zu legen noch in Gewässern aufzuhalten.

Sicherheitsmaßnahmen

Falls ein Entweichen aus der Gefahrenzone nicht möglich ist, bietet die Hockeposition eine Alternative. Sie minimiert die Angriffsfläche und verringert damit das Risiko eines direkten Blitzeinschlags. Die Distanzierung von Mitmenschen dient zusätzlich der Sicherheit, da sich Blitze kreisförmig ausbreiten können.

Offene Flächen und Einzelbäume vermeiden

Die größte Gefahr besteht auf offenen Feldern oder in der Nähe von Einzelbäumen. Hier kann der Mensch schnell zur höchsten Erhebung werden und somit ein primäres Ziel für Blitze darstellen. Auch das Aufhalten unter Bäumen birgt Gefahren durch herabstürzende Äste oder seitliche Blitzüberschläge.

Gefahren durch Metallgegenstände

Metall zieht zwar keinen Blitz an, leitet aber den elektrischen Strom effizient weiter. Das Halten eines Handys oder das Fahren auf einem Fahrrad während eines Gewitters erhöht somit das Risiko schwerer Verletzungen.

Aktivitäten während eines Gewitters

Bestimmte Freizeitbeschäftigungen wie Joggen, Schwimmen oder Reiten sollten bei Gewittern unterlassen werden, nicht zuletzt aufgrund der potenziellen Panikreaktion der Tiere. Auch Golfspielen, bei dem metallene Schläger involviert sind, ist zu vermeiden.

Sicherheit im Fahrzeug

Als sicherer Rückzugsort bietet sich neben Gebäuden mit Blitzableitern auch das Auto an. Es fungiert als Faradayscher Käfig, indem es den elektrischen Strom um die Insassen herum und direkt in den Boden leitet.