Wien macht Familienurlaub möglich

In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen kann ein Familienurlaub schwer finanzierbar sein. Doch in Wien wird das Recht auf Erholung für jedes Kind durch umfangreiche Förderungen der Stadt unterstützt. Der Verein Wiener Jugenderholung (WIJUG) sorgt dafür, dass dieses Ziel erreicht wird, sei es durch gemeinsame Familientage oder spezielle Kinderurlaube ohne die Eltern.

Ein typischer Montagvormittag in Wien: Für viele Familien beginnt oder endet eine Abenteuerreise. Am Busbahnhof Stadion Center trafen sich Vertreter der Stadtregierung mit zurückkehrenden Familien, die eine unvergessliche Urlaubswoche genossen hatten. Bei diesem Fototermin standen Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS), Marcus Gremel (SPÖ Vereinspräsident, Wiener Landtagsabgeordneter und Gemeinderat), und Eileen Pallamar (Geschäftsführerin Verein WIJUG) im Mittelpunkt, die die erholten Gesichter der Familien begrüßten.

„Schöne Erlebnisse sind wichtig für die Kinder und ihre Familien“

Die Freude der Eltern und Kinder über die Möglichkeit, sorglose Tage zu erleben, war überdeutlich. Kinder umarmten ihre Reiseleiterinnen herzlich, während Eltern das freudige Treiben mit großen Erwartungen auf den nächsten gemeinsamen Urlaub verfolgten. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr lobte das Engagement des Vereins WIJUG: „Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sind diese geförderten Urlaube ein kostbares Gut. Es ist wunderbar, in die glücklichen Augen der Familien zu sehen, die sich solche Erholungszeiten sonst kaum leisten könnten. Ein großes Dankeschön an das gesamte WIJUG-Team für ihre großartige Arbeit!“

FOTO: iStock/Click and Photo

Marcus Gremel betonte ebenfalls die Bedeutung des Angebots: „Diese Erlebnisse zeigen uns, wie wichtig es ist, dass Kinder und Familien schöne, erholsame Momente erleben können. Solche positiven Erinnerungen bleiben oft ein Leben lang bestehen.“ Eileen Pallamar ergänzte: „Es erfüllt mich mit Stolz, zu sehen, wie Kinder, Eltern und unsere Reiseleiterinnen gemeinsam lachen und sich verabschieden. Es ist ein einzigartiges Angebot, das wir jedes Jahr mit Begeisterung umsetzen.“

Erholsame Abenteuer: Angebote für die ganze Familie

Für Wiener Familien mit geringem Einkommen stehen 81 Urlaube in 19 Unterkünften in sieben Bundesländern zur Verfügung. Zwei Reiseleiter begleiten die Familien von der Abreise in Wien bis zur Rückkehr und bieten ein abwechslungsreiches, kindgerechtes Programm, das Familienzeit fördert und die Erkundung der Urlaubsregion einschließt. Eltern zahlen einen Beitrag von 16 Euro pro Urlaubstag, während Kinder kostenlos mitreisen.

Freizeitspaß für Kinder

Kinder zwischen 7 und 14,99 Jahren erwartet in den Sommer-, Weihnachts- und Osterferien ein buntes Programm voller Spaß und Abwechslung. Alle Wiener Kinder sind willkommen, die Eltern bleiben zu Hause. Der volle Elternbeitrag liegt bei 33 Euro pro Tag und Kind. Für Familien mit einem monatlichen Nettoeinkommen bis 1.975 Euro reduziert sich der Betrag auf 26 Euro pro Tag und Kind, und für Geschwisterkinder halbiert sich dieser Betrag nochmals.

Ab dem 7. Oktober 2024 können Eltern den Kinderurlaub für die Weihnachtsferien buchen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite des Vereins WIJUG oder unter der Telefonnummer der Wiener Kinder- und Jugendhilfe +431/ 4000 8011.