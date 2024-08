Hanuma kocht: Brathähnchen im „Schmetterlingsschnitt“ mit Gemüse

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Es gibt unendlich viele Arten, ein Huhn zu zubereiten. Für mich eine der besten, weil schnellsten, ist das so genannte „Spatchcock chicken“. Das ist ein englischer Fachbegriff für Geflügel, das aufgeschnitten gegrillt oder gebraten wird. Durch den so genannten „Schmetterlingsschnitt“ wird es schneller gar, hat eine gleichmäßigere Bräunung und die einzelnen Teile lassen sich beim Servieren leichter voneinander trennen, als beim ganzen Huhn. Im Video biete ich euch etliche Ideen an bzgl. Vorbereitung am Vortag, damit es noch schneller geht. Dieses Gericht eignet sich daher auch für stressige Wochentage – wenn ihr meinen Tipps vertraut.

Zutaten für 2-3 Personen

1 ganzes Huhn (1,3-1,5 kg)

Marinade:

2 geh. TL Salz (ca. 15 g)

¼ TL Pfeffer

3 geh. TL Paprikapulver

1 geh. TL Knoblauchpulver

3 TL braunen Zucker (oder weißen)

40 ml Sonnenblumenöl

Gemüse:

1,5 kg Kartoffeln, festkochend

3 Zwiebeln (300 g)

3 Karotten (200 g)

1 TL Salz, ¼ TL Pfeffer

2 EL Sonnenblumenöl

Zubereitung

1) Entfernt Gummiringe, verpackte Innereien bzw. alles an „Fremdkörpern“, die üblicherweise am oder im verpackten Huhn dran sind. Danach entfernt ihr das kleine Stück am Hinterteil, das sich Bürzel nennt.

2) Bei diesem Schritt scheiden sich die Geister. Die einen sagen, man soll das Huhn nicht waschen, die anderen sagen, doch. Ich mache es, weil ich beim Waschen auch Reste von Federn und Co. entferne, entweder mit den Fingern oder einer Pinzette (siehe Video). Wichtig: das Waschbecken nach dem Waschen gründlich reinigen und desinfizieren, um die Übertragung von Keimen auf andere Lebensmittel zu vermeiden!

3) Das gewaschene Huhn mit Küchenrolle innen und außen trocken tupfen. Das ist wichtig für eine knusprige Haut. Je trockener, umso besser, da so die Marinade besser an der Haut haftet.

4) Legt das Huhn mit der Bauchseite nach unten vor euch hin. Macht (wie im Video gezeigt) mit einem scharfen Messer oder einer Geflügelschere, entlang des Rückgrats auf beiden Seiten zwei tiefe Schnitte, und zwar durch die Rippen hindurch. Entfernt so das Rückgrat. Sobald das Huhn offen ist, spaltet ihr das Brustbein mit einem Schnitt und könnt das Huhn flachdrücken. Danach umdrehen und auf ein großes, befettetes Backofenblech legen.

5) Marinade: alle Zutaten mit dem Öl vermischen ODER, um eine besonders feine, knusprige Schicht zu bekommen, die Gewürze in einer Gewürzmühle mahlen, dann mit dem Öl vermischen und damit das ganze Huhn einreiben.

6) Stellt das Huhn zur Seite. Heizt den Ofen auf 200 Grad Umluft ODER 220 Grad O/U Hitze vor. Schält und wascht das Gemüse. Schneidet die Karotten in ca. 1 cm dicke Stücke, die Zwiebeln werden, je nach Größe in 4 oder 6 Stücke geschnitten und die Kartoffeln in mundgerechte Stücke (ca. 3-4 cm lang). Die Größe der Gemüse-Stücke spielt eine Rolle. Sind die Kartoffeln zu grob, brauchen sie im Ofen länger. Dadurch wird das Huhn trocken, die Kartoffeln sind dann aber noch nicht gar. Daher lieber etwas kleiner schneiden!

7) Das Gemüse in eine große Schüssel geben, mit Salz, Pfeffer und Öl vermischen und zur Seite stellen.

8) Gebt das Huhn nun in den Ofen:

a) 200 Grad Umluft oder 220 Grad O/U Hitze:10 min.

b) Dann Hitze reduzieren auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad O/U Hitze: 15 min

c) Das Gemüse rund ums Huhn verteilen: für weitere 30-35 min in den Ofen schieben. In dieser Zeit das Gemüse 1-2 Mal wenden.

9) Ist das Huhn fertig nach insgesamt ca. 1 h, hat es eine knusprige Haut, eine schöne, kräftige Farbe und eine Kerntemperatur von 80-85 Grad (Thermometer in die Brust stecken, da das Fleisch hier am dicksten ist). Bei dieser Temperatur ist es durch, aber nicht trocken. Wichtig: habt ihr ein großes, schweres Huhn, verlängert sich die Ofenzeit um 5-10 min.

10) Nehmt es aus dem Ofen, legt es auf einen Servierteller. Das Gemüse in der verbliebenen Sauce am Boden des Blechs wenden und ums Huhn anrichten. Ist das Huhn durch, lassen sich die Schenkel und Flügel recht einfach voneinander trennen.