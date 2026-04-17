Europas Garten-Highlights: Österreich schafft es in die Auswahl

Zwei österreichische Gärten haben es in die Top 15 Europas geschafft – und einer davon liegt mitten in einer Weltstadt.

Wer dem Trubel des Alltags entfliehen möchte, findet in einem gepflegten Garten oft genau das Richtige: schattige Wege gesäumt von blühenden Sträuchern, das sanfte Rauschen eines Brunnens, der Duft von Rosen. Dass solche Orte nicht nur Erholung, sondern auch internationales Ansehen genießen, belegt eine aktuelle Auswertung – und Österreich nimmt darin einen beachtlichen Platz ein.

Den ersten Rang belegt der Botanische Garten Göteborg in Schweden. Die Anlage erstreckt sich über 175 Hektar und verbindet naturbelassene Bereiche mit sorgfältig gepflegten Pflanzenkollektionen – eine Kombination, die bei Besucherinnen und Besuchern ebenso wie in der Bewertung überzeugt.

Auf dem zweiten Platz folgen die Generalife-Gärten der Alhambra in Granada, wo Architektur, Wasseranlagen und üppige Vegetation ein unverwechselbares Ensemble bilden. Ebenfalls unter den vorderen Plätzen findet sich der niederländische Keukenhof – mit tausenden Tulpen und mehr als 13.000 Bewertungen eines der meistbesuchten Frühlingsziele des Kontinents.

Österreich vorne dabei

Für Österreich fällt das Ergebnis besonders erfreulich aus: Gleich zwei heimische Anlagen schaffen den Sprung in die Top 15. Der Schlossgarten Mirabell in Salzburg belegt Platz neun – mit barocken Beeten, mehr als 100.000 Blumen und dem Panorama der Festung Hohensalzburg im Hintergrund.

Ebenfalls vertreten ist der Wiener Volksgarten: Mehr als 3.000 Rosensträucher, der klassizistische Theseustempel und die unmittelbare Nachbarschaft zur Hofburg machen ihn zu einer grünen Ruhezone im Herzen der Bundeshauptstadt.

Unter den weiteren Platzierten finden sich der weitläufige Park Sanssouci in Potsdam sowie Planten un Blomen in Hamburg.

Geheimtipps & Highlights

Abseits der bekannten Namen gibt es auch Entdeckungen zu machen: Die Isabella Plantation in London sticht durch eine besonders hohe Dichte an Spitzenbewertungen hervor und gilt als Geheimtipp unter Gartenfreunden.

Zu den weiteren Highlights zählen der Garten von Claude Monet in Giverny in der Normandie, der durch seine künstlerisch geprägte Atmosphäre fasziniert, sowie die Villa d’Este in Tivoli bei Rom, die mit ihren spektakulären Wasserspielen beeindruckt.

Grundlage des Rankings ist eine Auswertung des Online-Blumenversands Bloom & Wild, der für seine Analyse Faktoren wie Parkgröße, Eintrittspreise und Besucherbewertungen herangezogen hat.

Das Ergebnis ist eine Liste der 15 schönsten Gärten Europas.