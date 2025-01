Eurovision-Knaller: Diese Balkan-Diva will für Serbien singen!

Die bekannte serbische Sängerin Jelena Karleusa sorgte kürzlich auf ihren Social-Media-Plattformen für Aufsehen. Sie erwägt, am Eurovision Song Contest teilzunehmen, einem der prestigeträchtigsten Musikwettbewerbe Europas.

In einem Beitrag wandte sie sich an ihre Fans sowie an nationale und internationale Medien: „Liebe Follower, Medien und Bürger, ich denke darüber nach, in diesem Jahr meine Teilnahme am Eurovision Song Contest zu bestätigen, um Serbiens Fahne hochzuhalten. Was haltet ihr davon?“ Diese Ankündigung löste eine Vielzahl von Reaktionen in sozialen Netzwerken aus, wobei viele ihrer Anhänger diese Entscheidung unterstützten.

Überraschendes Wiedersehen

Neben ihren musikalischen Überlegungen berichtete Jelena auch von einem unerwarteten Treffen mit ihrem Ex-Mann Bojan Karic, das für Gesprächsstoff sorgte. Nach über 20 Jahren traf sie ihn auf einem Flug, als sie mit ihren Töchtern Atina und Nika unterwegs war. Jelena erinnerte sich an die Situation: Während sie mit den Kindern im Flugzeug saß, kam Bojan auf sie zu und stellte sich ihren Töchtern vor. Er sagte: „Hallo, ich bin Bojan und ich war der Ehemann eurer Mutter.“

Reaktionen der Töchter

Jelena erzählte, dass ihre Töchter überrascht waren, da sie zuvor nichts von ihm gehört hatten. In diesem Moment zog sie Bojan zur Seite und erinnerte ihn daran, dass die Kinder nichts über seine Identität wussten. Nachdem Bojan weggegangen war, fragte Nika neugierig: „Mama, ist das der sehr reiche Mann?“ Jelena antwortete schmunzelnd, dass Reichtum nicht wichtig sei, sondern dass er Teil ihrer Vergangenheit sei.