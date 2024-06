Exklusiv bei Billa Plus: Tesla Selection bringt sommerliche Weine raus

Der Sommer ist da und mit ihm kommt eine erfrischende Neuigkeit für Weinliebhaberinnen: Cafe Tesla hat zwei neue Weine auf den Markt gebracht, die speziell das weibliche Publikum ansprechen sollen.

Exklusiv und österreichweit bei Billa Plus erhältlich, versprechen diese Weine nicht nur geschmackliche Höhepunkte, sondern auch ein Gefühl von Geselligkeit und Lebensfreude.

Gelber Muskateller Tesla

Ein Hauch von Tropenfrucht und Frische

Der Gelbe Muskateller Tesla präsentiert sich in einem sehr hellen Goldgelb mit silbernen Reflexen. Sein Aroma ist geprägt von rauchig-kernigen Nuancen, frischer Muskatnuss und einem Hauch von weißer Tropenfrucht, ergänzt durch leichte Litschi-Noten. Mit einem mittleren Körper überzeugt dieser Wein durch Aromen von reifer Maracuja und Limette, die ihm eine frische und lebendige Note verleihen. Er ist ein anregender, leichtfüßiger Sommerwein, der zu jeder Gelegenheit passt und das perfekte Getränk für warme Tage verspricht.

(FOTO: Tesla)

Rose Tesla

Sommerliche Fruchtexplosion mit dezenter Süße

Das Pastellrosé des Rose Tesla verführt bereits durch seine Farbe im Glas. In der Nase dominieren Aromen von roter Beerenfrucht, darunter Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren und Zwetschgen. Am Gaumen präsentiert sich dieser Wein als sommerlicher Fruchtkorb mit einer merklichen Süße, die durch eine gut integrierte Säure ausgeglichen wird. Seine Saftigkeit und Frische erhält er durch eine dezente Kohlensäure und eine feine Würze rundet das Geschmackserlebnis ab. Gut gekühlt ist der Rose Tesla ideal als Aperitif an lauen Sommerabenden, perfekt für ein Picknick in geselliger Runde oder einfach für eine spontane Party zwischendurch.

Diese neuen Weine von Cafe Tesla sind nicht nur eine Bereicherung für das Etno-Sortiment von Billa Plus, sondern versprechen auch, den Sommer mit jedem Schluck zu genießen. Sie sind ab sofort erhältlich und laden dazu ein, die warmen Tage in vollen Zügen zu genießen – mit einem Hauch von Geselligkeit und einem schönen Lebensgefühl im Glas.