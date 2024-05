Experten warnen: Giftiger Kugelfisch bedroht die Adria

Der Hasenkopf-Kugelfisch, bekannt für sein tödliches Gift, ist in der Adria eine immer häufiger anzutreffende Bedrohung. Die geringe Menge seines Toxins kann bereits fatal sein, was diesen Fisch zu einem der gefährlichsten seiner Art macht. Die jüngsten Berichte über seine Präsenz führen zu besorgten Diskussionen unter Meeresbiologen und Fischereigemeinschaften gleichermaßen.

Anton Vidovic, ein slowenischer Angler, erlebte kürzlich eine überraschende Begegnung mit sieben Exemplaren dieses giftigen Fisches vor der kroatischen Insel Ceja. Seine Beschreibung der Kreaturen – mit katzenartigem Schwanz und einem Kopf, der an eine Python erinnert – veranschaulicht die Einzigartigkeit und potenzielle Gefahr, die sie darstellen. Eines dieser Exemplare wurde zur weiteren Untersuchung an das Meeresforschungszentrum in Rovinj übergeben.

Gefährliche Gift des Kugelfisches

Was den Hasenkopf-Kugelfisch besonders bedrohlich macht, ist sein äußerst potentes Gift, Tetrodotoxin, welches bei Verzehr zum Tod führen kann. Dieses Toxin ist vor allem in den Keimdrüsen und der Leber. Aber auch auf der Haut des Fisches konzentriert, was jeglichen direkten Kontakt riskant macht. Selbst kleinste Mengen von einem bis zwei Milligramm können tödlich sein, indem sie Muskellähmungen, Atemstillstand und schließlich Herzversagen verursachen.

Invasive Spezies breitet sich aus

Laut Neven Ivesa von der Universität Jurja Dobrila in Pula hat sich der Fisch durch den Suezkanal aus dem Roten Meer ins Mittelmeer verirrt. Seine ursprüngliche Heimat sind die tropischen Gewässer des Indischen und Pazifischen Ozeans. Das Fehlen natürlicher Feinde im Mittelmeer lässt ihn ungehindert proliferieren. Was sich negativ auf die lokale Artenvielfalt auswirkt und eine Bedrohung für die Fischerei darstellt. Der Kugelfisch, ursprünglich in Griechenland und der Türkei beheimatet, breitet sich mittlerweile auch in Italien und Spanien aus.

Unsichtbare Gefahr im Wasser

Obwohl der Hasenkopf-Kugelfisch in Tiefen zwischen zehn und hundert Metern lebt und als nicht aggressiv gilt, mahnen Experten zur Vorsicht. Schwimmer in offenen Gewässern sind besonders gefährdet. Die Tiere dürfen nicht in die Enge getrieben werden, da sie sich verteidigen und beißen könnten.