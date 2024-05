Kunst und Technologie: Ikono-Welten eröffnen Standort in Wien (VIDEO)

Die „Ikono-Welten“ haben kürzlich ihre Türen für das Publikum geöffnet und laden zu einer visuellen Entdeckungsreise ein. Dieser Ort der Farbenpracht und des Staunens, geschaffen auf einer Fläche von über 800 Quadratmetern, verspricht Unterhaltung der besonderen Art. Ikono, bereits in Städten wie Madrid und Budapest ein Begriff, bietet nun auch in der österreichischen Hauptstadt eine permanente Ausstellung, die Kunst, Technologie und Spiel auf einzigartige Weise miteinander verbindet.

Vision hinter Ikono

In Wien, in der lebendigen Mariahilfer Straße 54, bietet Ikono nun 14 inszenierte Räume, die Besucher aller Altersgruppen in virtuelle Welten entführen sollen. Die von Fernando Pastor Troya, einem der jüngsten Gründer im Bereich der digitalen Kunst, ins Leben gerufene Initiative, strebt danach, seinen Gästen eine echte Herausforderung für die eigene Kreativität zu bieten. Troya betont die Einzigartigkeit jedes Ikono-Standorts. Mit Wien als jüngstem Zuwachs, der neue Maßstäbe in der Raumgestaltung und im Erlebnisangebot setzt.

Ein Streifzug durch Ikono

Für die Erkundung der Ikono-Welten sollte man etwa eine Stunde einplanen, wobei das Fotografieren und Filmen ausdrücklich erwünscht ist – perfekt für alle, die ihre Erlebnisse gerne in sozialen Medien teilen. Obwohl es keine strikte Zeitvorgabe für den Besuch gibt, verbringen die meisten Gäste durchschnittlich zwischen 45 Minuten und einer Stunde in den verschiedenartigen Umgebungen, interagieren mit Installationen und tauchen in die immersive Kunst ein.

Ikono spricht ein breites Publikum an, von Kindern über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen und Familien. Kinder unter 14 Jahren benötigen allerdings eine erwachsene Begleitung. Um allen Besuchern einen reibungslosen Zugang zu ermöglichen, wird empfohlen, einige Minuten vor der auf dem Ticket vermerkten Zeit zu erscheinen. Sollte man sich um mehr als zehn Minuten verspäten, kann der Einlass leider nicht garantiert werden.