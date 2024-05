Entdecke den Karibik-Hotspot an der Adria, bevor er verschwindet! (KARTE)

Ein noch unberührtes Kleinod in Albanien, ein Strand, der selbst die Karibik erblassen lassen könnte, steht vor einer ungewissen Zukunft.

Spot im Rampenlicht

Die Koordinaten „40.113372, 19.710058“ führen zu einem Ort, der in der Camping-Gemeinschaft für sein karibikähnliches Flair bekannt ist. Versteckt nordwestlich der Stadt Himarë, preisen Abenteuerlustige diesen Ort als einen der letzten Geheimtipps an der albanischen Küste an. Die Beschreibung eines „weißen Kiesstrandes wie in der Karibik“ lässt die Vorfreude der Entdecker steigen. Eine bezaubernde, wenn auch kleine Strandbar, sorgt für das leibliche Wohl der Besucher – vorausgesetzt, sie hat geöffnet.

Paradies mit Einschränkungen

Doch die Idylle kommt mit Einschränkungen. Der Strand bietet nur begrenzt Platz – gerade genug für zwei Wohnmobile oder drei Vans. Die Anreise erweist sich als Herausforderung: Ohne Allradantrieb sollte man den Weg über Jale bevorzugen, da die albanischen Straßenverhältnisse sonst eine Überwindung bedeuten. Zudem mahnen die Beitragsverfasser zur Vorsicht hinsichtlich lokaler Vorschriften; ein unangemeldetes Campieren kann schnell von der Polizei beendet werden.

Baupläne werfen Schatten voraus

Der eindringliche Aufruf, diesen Ort zu besuchen, bevor die Veränderung eintritt, wiegt schwer. Die Gerüchte über bevorstehende Bauprojekte, die dieses unberührte Fleckchen in ein weiteres, gesichtsloses Feriendorf verwandeln könnten, machen die Runde – mit dem Start bereits diesen Herbst. Jale, ein nahegelegener Ort, erlebt bereits den Bauboom, ein Zeichen dafür, dass die Zeit im Wettlauf gegen die kommerzielle Entwicklung steht.

Der Zustrom von Touristen und die Erweiterung großer Hotelketten in Albanien sprechen Bände. Für diejenigen, die den überfüllten Mittelmeerdestinationen entfliehen möchten, ist dieser Ort ein Beispiel für die raren Möglichkeiten, einzigartige Naturerfahrungen zu sammeln, bevor sie einer kommerziellen Entwicklung weichen müssen.