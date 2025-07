Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Paragleit-Unfall

Der Mann, der aus der Stratosphäre sprang und die Schallmauer durchbrach, verlor bei einem Paragleit-Unfall sein Leben. Felix Baumgartner hinterlässt eine Lücke im Extremsport.

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der 56-Jährige verunglückte am Donnerstagnachmittag im italienischen Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste tödlich, als er mit seinem Paragleiter in das Schwimmbecken einer Hotelanlage stürzte. Der gebürtige Salzburger, der später in die Schweiz übersiedelte, hatte vor 13 Jahren mit seinem „Projekt Stratos“ internationale Bekanntheit erlangt.

Nur wenige Tage vor dem Unglück hatte Baumgartner noch ein Selfie auf Facebook geteilt. Das Bild zeigte ihn im Paragleiter über der Adriaküste schwebend, versehen mit „fliegenden Urlaubsgrüßen aus Fermo, Italien“ an seine Anhänger. Die italienische Provinz Fermo umfasst auch Sant’Elpido, wo sich später das Unglück ereignete.

Tragischer Unfall

Der tödliche Vorfall ereignete sich, als Baumgartner mit einem motorisierten Paragleitschirm unterwegs war. Laut Angaben der alarmierten Feuerwehr verlor er aufgrund plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Fluggerät. Nach dem Sturz in das Hotelschwimmbecken war der Extremsportler sofort tot, wie die Rettungskräfte mitteilten.

Bei dem Unfall wurde zudem eine Hotelangestellte verletzt, die Baumgartner beim Aufprall traf. Sie musste mit Verletzungen am Hals ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich nach dem Start von einem speziellen Areal für Motor-Paragleiter.

Die Feuerwehr bestätigte gegenüber italienischen Medien, dass Baumgartner während des Flugs plötzliches Unwohlsein verspürte, was zum Kontrollverlust führte. Medizinische Notfälle während extremer sportlicher Betätigungen gelten laut Experten als seltenes, aber bekanntes Risiko – besonders bei Aktivitäten wie Paragleiten, bei denen Kreislaufbelastungen und Stress eine wesentliche Rolle spielen können. Die genauen medizinischen Umstände des Unwohlseins wurden bislang nicht veröffentlicht.

Legendärer Extremsportler

Baumgartners Ehefrau, die sich mit ihm in der Region aufhielt, wurde über den tödlichen Unfall ihres Mannes in Kenntnis gesetzt. Baumgartner hatte sich durch seine waghalsigen Sprünge einen Namen in der Welt des Extremsports gemacht.

Seinen größten Erfolg feierte er 2012, als er im Rahmen des „Projekt Stratos“ mit einem Heliumballon in die Stratosphäre aufstieg und von dort seinen historischen Sprung zurück zur Erde wagte.

📍 Ort des Geschehens