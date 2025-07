Basketball-Revolution: Wiener Team stürmt in Europas heißeste Basketball-ABA-Liga

Mit neuen Teams aus Wien und Cluj sprengt die ABA-Liga ihre regionalen Grenzen. Der Basketball-Wettbewerb lockt mit Millionen-Prämien und Luxusuhren statt Championship-Ringen.

Basketball wird nie mehr dieselbe sein! Die ABA-Liga (Adriatische Basketball-Assoziation) hat offiziell den Rahmen einer regionalen Adria-Liga verlassen und ist durch die Haupttür in den europäischen und weltweiten Basketball eingetreten. Mit dem Einstieg von Cluj aus Rumänien und Wien aus Österreich erschließt der Wettbewerb neue, größere Märkte und untermauert seinen Anspruch, die spektakulärste Basketball-Liga außerhalb der NBA zu werden.

Was einst als regionales Projekt begann, wird mittlerweile von über 60 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt – und Insider sind sich einig: Das ist erst der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die weit über die Adria-Region hinausreicht.

Schon jetzt verleihen drei Euroleague-Schwergewichte – Roter Stern, Partizan und Dubai – der ABA-Liga internationales Format und sportliche Qualität. In Basketball-Kreisen wird gemunkelt, dass russische Topklubs nur auf das Ende der Sanktionen warten, um sich dem aufstrebenden Wettbewerb anzuschließen. Auch die türkischen Basketballgiganten beobachten mit wachsendem Interesse die zunehmende Präsenz des Nahen Ostens in der Liga.

Mehrere Klubbesitzer aus der Türkei haben bereits öffentlich ihr Interesse bekundet, Teil dieses basketballerischen Höhenflugs zu werden. Die ABA-Liga entwickelt sich zur ersten Adresse im europäischen Basketball – eine Plattform, auf der sportliche Exzellenz, wirtschaftliche Stärke und internationaler Glamour eine perfekte Symbiose eingehen.

Internationale Expansion

Aus gut informierten Quellen ist zu hören, dass bereits in der kommenden Saison ein Klub aus Abu Dhabi ernsthaft am Ligaeinstieg arbeitet – gemeinsam mit dem renommierten Maccabi Tel Aviv. Sollten diese Pläne Realität werden, würde die ABA-Liga auf 20 Vereine anwachsen, aufgeteilt in zwei Divisionen mit je zehn Teams – ein europäisches Modell mit deutlichem NBA-Einschlag.

Doch die Expansion ist nur ein Teil der Erfolgsgeschichte.

Die ABA-Liga hat am 16. Juli 2025 offiziell bestätigt, dass BC Vienna aus Österreich und U-BT Cluj-Napoca aus Rumänien als neue Mitglieder aufgenommen wurden. Mit der Erweiterung auf 18 Teams, die in der Saison 2025/26 in zwei Gruppen antreten werden, setzt die Liga ihre Wachstumsstrategie fort. Beide Klubs haben Dreijahresverträge unterschrieben und erfüllen alle Teilnahmebedingungen. Bezüglich eines Einstiegs von Maccabi Tel Aviv oder eines Klubs aus Abu Dhabi hat sich die Liga allerdings zurückhaltender geäußert als zunächst spekuliert – diese Teams werden in der kommenden Saison nicht teilnehmen, obwohl insbesondere Hapoel Tel Aviv Interesse gezeigt hatte.

Lukrative Anreize

Der Champion der laufenden ABA-Saison darf sich nicht nur über Trophäe und Prestige freuen – sondern auch über ein Preisgeld von einer Million Euro. Jeder Spieler des Meisterteams erhält zudem ein besonderes Schmuckstück: keine Championship-Ringe wie in der NBA, sondern exklusive Diamantuhren einer Schweizer Luxusmarke.

Zeitmesser, die nicht nur funktional sind, sondern als ultimative Statussymbole gelten.

Und für den wertvollsten Spieler der Liga? Nicht bloß eine Auszeichnung und Anerkennung – sondern ein Fahrzeug als Geschenk eines Sponsorenpartners! Tatsächlich: Der MVP bekommt die Schlüssel überreicht und kann direkt losfahren!

In Fachkreisen wird immer häufiger diskutiert: Entwickelt sich die ABA-Liga zur ernsthaften Konkurrenz für Euroleague, Champions League und andere etablierte europäische Wettbewerbe? Mit diesem Expansionstempo, der Erschließung neuer Märkte, attraktiven Preisgeldern und dem wachsenden Interesse internationaler Topklubs könnte die ABA schon bald zu einem elitären Wettbewerb aufsteigen, für den Vereine bereit sind, teure Wildcards zu erwerben – nur um Teil dieses basketballerischen Spektakels zu sein.

Mit Partizan Belgrad, Crvena Zvezda und Dubai Basketball werden in der Saison 2025/26 erstmals drei EuroLeague-Teams in der ABA-Liga vertreten sein – ein klares Zeichen für die steigende Bedeutung des Wettbewerbs auf internationaler Ebene. Die Liga reagiert damit auf das wachsende internationale Interesse, bleibt aber vorerst auf 18 Teams beschränkt. Eine weitere Expansion auf 20 Vereine mit Clubs aus Abu Dhabi oder Israel ist laut aktuellen Liga- und Medienberichten zumindest für die kommende Spielzeit nicht geplant.

Europa blickt gespannt nach Südosteuropa. Die Basketballwelt verfolgt die Entwicklung mit großem Interesse.

Die ABA-Liga schreibt ein neues Kapitel in der Geschichte des europäischen Basketballs.