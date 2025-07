In diesen Bezirken wütet das Gewitter am schlimmsten

Polten (13,1) und Klagenfurt (12,5).

Mit zunehmender Erfahrung in der Blitzforschung lässt sich ein Anstieg der Blitzaktivität mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, insbesondere wenn die Sommer immer heißer und feuchter werden. Die von uns vorgestellten Trends und Verteilungen des Blitzgeschehens in Österreich betonen die wichtige Rolle der regionalen Geographie und der klimatischen Veränderungen für die Blitzentladung.

Tatsächlich zeigen neueste Studien, dass die globale Erwärmung das Potenzial hat, die Anzahl und Intensität der Gewitter zu erhöhen, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, was zu energiereicheren Stürmen führt. Diese Veränderung könnte insbesondere für die Alpenregionen und die angrenzenden Gebiete in Österreich von Bedeutung sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Blitzaktivität in Österreich nicht nur meteorologische Ereignisse widerspiegelt, sondern auch ein klares Indiz für die Auswirkungen des Klimawandels auf unser lokales Wetterbild ist. Die Forschung in diesem Bereich bleibt von entscheidender Bedeutung, um zukünftige Entwicklungen besser vorhersehen und darauf reagieren zu können.