Fahrzeugbrand: Zwei Tote nach Unfall mit Elektroauto (VIDEO)

In einem tragischen Vorfall auf der Uttenthaler Straße verloren zwei Menschen ihr Leben, als ihr Auto mit Elektroantrieb von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, woraufhin es in Flammen aufging.

Das verhängnisvolle Ereignis ereignete sich, als das Fahrzeug, das aus Wallern an der Trattnach kam, unerklärlicherweise die Kontrolle verlor und frontal gegen einen Baum stieß. Das Auto wurde daraufhin in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, wo es kurz darauf in Brand geriet.

Einsatzkräfte vor Herausforderungen gestellt

Die Feuerwehr, rasch am Unglücksort eingetroffen, sah sich mit einem Auto in Vollbrand konfrontiert. Während der Bergungsarbeiten entflammte das Fahrzeug aufgrund seines Elektroantriebs mehrfach neu, was die Situation für die Rettungskräfte besonders gefährlich machte. Im ausgebrannten Wrack fanden sie schließlich die beiden Insassen, für die jede Hilfe zu spät kam.

Spezialmaßnahmen für Elektrofahrzeuge

Das geborgene Unfallwrack musste aufgrund der speziellen Risiken, die mit Elektrofahrzeugbränden einhergehen, in eine spezielle Transportwanne verfrachtet. Es muss nun für bestimmte Zeit in einem Quarantänecontainer aufbewahrt werden. Die Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt.

