Falsche Größe, volle Wut: TV-Star rastet nach XS-Hosen-Kauf aus

Einen regelrechten Amoklauf legte der ehemalige Reality-TV-Teilnehmer Kristijan Golubovic in einem Belgrader Einkaufszentrum hin. Der Grund für seinen Wutausbruch? Eine falsch gekaufte Hose, die das Verkaufspersonal nicht umtauschen wollte. Seine Partnerin Kristina Spalevic schilderte den Vorfall, der zahlreiche Besucher des Shopping-Centers in Angst und Schrecken versetzte.

Alles begann mit einem Einkaufsmissgeschick. Spalevic hatte für ihren Partner eine Hose besorgt – allerdings in Größe XS statt der benötigten XL. „Kristijan schwört auf diese Hosen mit den vielen Taschen und kauft sie immer im selben Geschäft. Ich war allein unterwegs, fragte nach seiner Größe, und die Verkäuferin brachte die Ware aus dem Lager. Wie jede normale Kundin warf ich den Kassenbon weg, in dem Glauben, alles sei in Ordnung“, berichtete Spalevic. Der Irrtum flog erst zu Hause auf.

Golubovic reagierte nach den Worten seiner Partnerin sofort theatralisch: „Er verfiel in seinen typischen Dramamodus und jammerte: ‚Ich habe einfach kein Glück, was soll ich mit diesen Leggings?'“ Ohne zu zögern fuhr er mit mir zurück ins Einkaufszentrum.

Eskalation im Geschäft

Im Geschäft angekommen, eskalierte die Situation rasch. Die Verkäuferin lehnte einen Umtausch kategorisch ab, da der Kassenbon fehlte. „Ich versuchte es höflich: ‚Entschuldigung, Sie haben mir versehentlich XS gegeben, mein Mann trägt vier Größen mehr. Können wir die Hose umtauschen?'“, erinnerte sich Spalevic. „Aber die Verkäuferin blieb stur und unfreundlich.“ Als Kristijan meine Aufregung bemerkte, schleuderte er die Hose durch den Laden und rief: ‚Hier habt ihr eure Leggings, tragt sie doch selbst!‘

Zerstörungswut und Flucht

Was folgte, glich einem Amoklauf: Golubovic riss ein komplettes Warenregal um, das sich durch den gesamten Laden zog, und schlug mit der Faust auf eine Schaufensterpuppe ein, die daraufhin umstürzte. „Man hörte nur noch Rufe nach der Polizei“, schilderte Spalevic. „Ich hätte nie gedacht, dass er den ganzen Laden verwüsten würde.“ Wir sind sofort in die Tiefgarage geflüchtet und mit Vollgas davongebraust.

Das Kuriose an der Geschichte: Nach all dem Chaos bekam das Paar die Hose in der richtigen Größe doch noch ausgehändigt.