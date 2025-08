Familie mit Hund rettet sich aus brennendem Auto (FOTOS)

Dramatischer Samstag auf der A10: Innerhalb von zwölf Stunden gingen zwei Fahrzeuge in Flammen auf. Die Feuerwehr Zederhaus rückte zweimal aus.

Gleich zweimal musste die Feuerwehr Zederhaus im Lungau am Samstag zu brennenden Fahrzeugen auf die Tauernautobahn (A10) ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden zunächst in den frühen Morgenstunden um 5.15 Uhr alarmiert, als ein Kleinbus in Flammen stand. Alle neun Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Zweiter Fahrzeugbrand

Kaum zwölf Stunden später folgte der nächste Alarm: Gegen 17.00 Uhr geriet erneut ein Auto in Brand – ausgerechnet an einem der verkehrsreichsten Reisetage. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Thüringen konnte sich gemeinsam mit seinen beiden Mitfahrern und einem Hund noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten, wie die Polizei mitteilte. Die Einhausung Zederhaus musste während der Löscharbeiten für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

⇢ 28 Millionen gegen den Tauern-Stau: KI soll Salzburgs Verkehrshölle stoppen



📍 Ort des Geschehens

Brandursachen noch unklar

Die genauen Brandursachen beider Fahrzeuge sind laut Feuerwehrangaben derzeit noch nicht bekannt. Bei beiden Einsätzen konnte bislang keine eindeutige Ursache festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen noch und werden in den kommenden Tagen weitere Klarheit bringen. Technische Defekte gehören zu den häufigsten Auslösern von Fahrzeugbränden auf Österreichs Autobahnen.