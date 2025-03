Familienbeihilfe: An diesem Tag kommt das Geld!

Österreich hebt die Familienbeihilfe an: Familien erhalten nun monatlich bis zu 271,30 Euro pro Kind – ein bedeutender Schritt zur Familienförderung.

In Österreich profitieren monatlich etwa zwei Millionen Kinder von der Familienbeihilfe, einer zentralen Leistung des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Neben der Beihilfe bietet dieser Fonds auch das Kinderbetreuungsgeld und ist ein bedeutendes Instrument zur Unterstützung von Familien. Die Auszahlung der Familienbeihilfe erfolgt jeweils am 6. des Monats, kann sich jedoch aufgrund von Wochenenden oder Feiertagen verzögern. Die Familienbeihilfe für März 2025 wird laut finanz.at am Donnerstag, den 6. März 2025, ausgezahlt.

Erhöhte Familienbeihilfe

Ab 2025 steigt die Familienbeihilfe erneut, wodurch Familien je nach Alter des Kindes bis zu 3.255 Euro pro Jahr erhalten können. Der Familienbeihilfe-Rechner zeigt, welche Beträge künftig pro Kind ausgezahlt werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die neuen Beträge im Vergleich zu 2024:

Alter des Kindes Familienbeihilfe 2024 Familienbeihilfe 2025* ab Geburt 132,30 Euro 138,40 Euro ab 3 Jahren 141,50 Euro 148,00 Euro ab 10 Jahren 164,20 Euro 171,80 Euro ab 19 Jahren 191,60 Euro 200,40 Euro

* Die Beträge wurden ab 2025 um 4,6 Prozent valorisiert. Der Kinderabsetzbetrag in Höhe von 70,90 Euro ist in den Angaben nicht enthalten.

Auf das Jahr gerechnet bedeutet dies eine Erhöhung der Familienbeihilfe um 142,80 Euro. Insgesamt können Familien pro Kind im kommenden Jahr bis zu 3.255 Euro erhalten – abhängig vom Alter des Kindes.