Fans dürfen sich freuen: Ferhat Döner eröffnet neues Flagship-Lokal

In der Gastronomielandschaft Wiens zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Ferhat Döner, ein Dönergeschäft im zehnten Bezirk, geführt von Ferhat Yildirim, hat sich über die Jahre einen beachtlichen Ruf erarbeitet. Ein neues Kapitel beginnt am 1. Dezember mit der Eröffnung eines großzügigen Lokals auf 400 m² in der Favoritenstraße 94. Dieses neue Geschäft verspricht, ein Anziehungspunkt für Döner-Enthusiasten zu werden.

Seit seiner Eröffnung vor zwei Jahren hat sich Ferhat Döner zu einer wahren Institution in der Wiener Streetfood-Szene entwickelt. Die Fangemeinde wächst stetig, nicht zuletzt dank der kraftvollen Social-Media-Präsenz des Lokals. Unter dem Hashtag „#ferhatdöner“ wurde die Döner-Botschaft weit über die Stadtgrenzen hinaus verbreitet und erreichte auf TikTok fast 20 Millionen Aufrufe. Ferhat Yildirim positioniert seinen Döner dabei als „Beschützer der Galaxis vor dem Industrie-Essen“.

Die Qualität und der Geschmack des Döners haben nicht nur die Herzen der Wiener erobert, sondern auch die Aufmerksamkeit prominenter Persönlichkeiten auf sich gezogen. So zählen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler zu den Gästen des Lokals. Auch die Influencer-Szene hat den Hype um Ferhat Döner erkannt und verbreitet die Botschaft weiter. Montana Black und Lukas Galgenmüller etwa berichteten über ihre Erfahrungen und erreichten damit Millionen Views auf YouTube und anderen Plattformen.

Was macht diesen Döner so besonders?

Auch das renommierte Kulinarik-Magazin Falstaff hat den Dönerladen ausgezeichnet und ihn im Streetfood Guide 2023 zum „Kategoriesieger Türkisch & Kebab“ gekürt.

Doch was macht den Döner von Ferhat Yildirim so besonders? Das Geheimnis liegt in der Qualität der Zutaten und der Zubereitung. Der Döner wird täglich frisch und ausschließlich mit halal-zertifiziertem Rindfleisch aus Österreich zubereitet. Das Brot stammt aus der hauseigenen Produktion und wird von einem Bauern aus der Steiermark geliefert.

Das 400 Quadratmeter große Restaurant bietet den Gästen mehr Platz und erhöhten Komfort. Die Eröffnungsfeier wird durch einen offiziellen Akt geprägt sein, bei dem auch der türkische Botschafter anwesend sein wird. Ein besonderes Merkmal des neuen Standorts sind vier Drehspieße, die gleichzeitig betrieben werden, um das Döner-Fleisch zuzubereiten. Dies soll zu kürzeren Wartezeiten für die Kunden führen.

Der Countdown läuft – Wien kann sich auf ein neues Döner-Erlebnis freuen.