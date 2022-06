Fast 100 Euro für das Mittagessen in Kroatien

Die Deutschen sind von den Preisen in Zadar nicht begeistert. Während Tina aus Hamburg Risotto für ca. 12 Euro aß, war Patrik extrem empört über die Preise in Kroatien.

Die aktuelle Touristensaison hat begonnen, und obwohl die Preise in Kroatien im Vergleich zu einigen anderen europäischen Städten für Ausländer noch relativ akzeptabel sind, gibt es einen Preisanstieg. Touristen sind besonders entsetzt über (zu) hohe Preise in einigen Restaurants.

Was die Preise betrifft, so ist alles um etwa 3 Euro gestiegen, Kaffee ist gestiegen, ebenso wie Kuchen, aber auch andere Speisen. Obwohl das Speisenangebot überwiegend heimisch ist, bieten wir auch Gerichte an, die eine Art Kombination aus traditioneller und moderner Küche sind, was die Gäste anzieht – sagte der Gastronom Frane Prtenjača.

Relja Bencun, ein Kellner aus einem Restaurant, sagte, dass ihre Gäste meist Deutsche sind, gefolgt von Amerikanern, Russen … „Da wohlhabende Gäste zu uns kommen, sind die Preise akzeptabel, weil ihr Standard viel höher ist“, so Relja.

Obwohl es immer noch billiger ist als in Amsterdam, sagt ein niederländisches Paar, hat es deutliche Preiserhöhungen im Vergleich zu den Preisen während ihres vorherigen Aufenthalts in Zadar festgestellt. „Es ist im Allgemeinen viel billiger als in den Niederlanden, aber der Anstieg ist sehr spürbar. Wir haben Pizza gegessen und ein Getränk bestellt, es hat uns etwas mehr als 22 Euro gekostet. Wir waren später noch beim Abendessen und es scheint uns, viel bezahlt zu haben. Wir haben dort in einem Apartment übernachtet, der Preis ist sogar in Ordnung, da wir einen Höheren erwartet haben“, sagt der Niederländer Chris.

Deutsche sind von den Preisen nicht begeistert

Während Tina aus Hamburg Risotto für ca. 12 Euro aß, war Patrik extrem empört über die Preise in Kroatien. „Wir sind nur einen Tag hier, wir haben in einem Apartment in Vir übernachtet. Die Preise sind schrecklich. Wir waren vorher in Kroatien und damals war es viel billiger, jetzt ist es sehr teuer, besonders dieses Jahr. Zum Beispiel zahlten wir rund 700 Kuna für das Mittagessen, meine Frau, ich und zwei Kinder, und früher sind wir mit viel weniger Geld ausgekommen.“, betonte Patrik.

Die Britin Keith war von den Preisen nicht überrascht. „Wir haben in mehreren Restaurants im Stadtzentrum gegessen. Die Preise sind ähnlich wie in London, vielleicht ist das Getränk sogar etwas günstiger. Wir bleiben hier vier Tage im Apartment, der Preis beträgt 400 Kuna pro Nacht.“, erklärte Keith.

Der Italiener Lorenzo sagt, dass die Preise in Zadar im Vergleich zu London nicht hoch sind. „London ist teuer, daher ist es hier viel billiger als in Zadar. Im Vergleich zu Rom sind die Preise ähnlich.“, so Lorenzo.