Volkswagen, Porsche, Hundai … Wie schreibt man das eigentlich?

Wenn Sie sich gefragt haben, welcher Automarkenname am häufigsten falsch geschrieben wird, gibt die Antwort Confused.com, das versucht hat, Informationen zu diesem Thema zu sammeln, und zwar monatlich.

Absoluter Gewinner ist Hyundai mit bis zu 2.249.400 falscher Schreibweise in einem Monat. An zweiter Stelle steht Volkswagen mit doppelt so vielen Benennungen, und die Top 3 wird komplettiert von Porsche, einem der Standardprobleme der Amerikaner. Tesla steht auch auf der Liste der Marken ganz oben, ein Name, der aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlich von jedem in unserer Region richtig ausgesprochen wird, aber viele fälschlicherweise als „Telsa“ schreiben.

Dabei ist zwischen Aussprachefehlern und Schreibfehlern zu unterscheiden, bei denen versehentliche Buchstabenersetzungen möglich sind. Besonders deutlich wird dies bei Chevrolet, Peugeot und Lexus in der Schreibweise, aber auch bei Lamborghini und Volkswagen in der Aussprache.