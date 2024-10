Fast ertrunken: Zwei Mädchen stürzten in Bach – Männer retten sie

Ein Samstagnachmittag, der in Wolfsberg seinen ruhigen Lauf hätte nehmen sollen, endete für zwei junge Mädchen beinahe in einer Tragödie. Die Cousinen, im Alter von zehn und neun Jahren, unternahmen ohne Aufsicht eine riskante Fahrt mit einem Quad.

Dabei verloren sie auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über das Gefährt und stürzten eine rund vier Meter hohe Böschung hinab in einen Bach. Laut Polizei ist „das Fahrzeug ist nicht zum Verkehr zugelassen“.

Schnelle Rettung dank aufmerksamer Helfer

Während die Neunjährige nach dem Sturz unter Schock die Böschung erklomm, blieb die Zehnjährige mit dem Kopf unter Wasser im Bach liegen. Ein zufällig vorbeifahrendes Auto wurde zur Rettung in letzter Sekunde: Der 56-jährige Beifahrer des 71-jährigen Fahrers bemerkte das Quad im Bach und eilte zur Hilfe. Gemeinsam zogen die beiden Männer das Mädchen aus dem Wasser und brachten es auf die Straße.

Rasch eingeleitete medizinische Versorgung

Die Helfer alarmierten unverzüglich die Rettungskräfte, während die Eltern der Mädchen ebenfalls an der Unfallstelle eintrafen. Die Neunjährige, welche bei Bewusstsein war, klagte über starke Schmerzen. Sie wurde von ihren Eltern in die Unfallabteilung des Landeskrankenhauses Wolfsberg gebracht. „Die Zehnjährige wurde auf der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, so die Polizei.