„Fast täglich sperrt ein Wirt zu“ – Oberösterreichs soziale Zentren verschwinden

Wenn der letzte Dorfwirt schließt, stirbt mehr als nur ein Gasthaus. In Oberösterreich kämpft die traditionelle Wirtshauskultur ums Überleben – gegen Bürokratie und steigende Kosten.

Das Wirtshaussterben in Oberösterreich nimmt bedrohliche Ausmaße an. In Ansfelden bei Linz hat nun der letzte verbliebene Dorfwirt im Ortszentrum seine Türen geschlossen – ein Symptom einer landesweiten Entwicklung. „Es brennt der Hut, fast täglich sperrt irgendwo in Oberösterreich ein Wirt zu oder findet keinen Nachfolger“, schildert Thomas Mayr-Stockinger die Situation. Der Vize-Branchensprecher, selbst Gastronom und Hotelier, schlägt Alarm.

Besonders gefährdet ist die traditionelle Wirtshauskultur jenseits der touristischen Zentren – jene Orte, die als soziale Ankerpunkte für Stammtische und Vereinsleben fungieren. Die Gründe für den Niedergang sind vielschichtig: explodierende Betriebskosten, Personalnot und ein wachsender Berg an Vorschriften.

Stockinger nennt konkrete Beispiele: „Darunter sind die verpflichtende Herkunftsbezeichnung, die Beleglotterie statt einer Ausnahme von der Belegerteilungspflicht, die Hitzeschutzverordnung, die Einwegverpackungsverordnung und die verpflichtende billige Speise auf der Speisekarte.“ Diese bürokratische Belastung steht in krassem Gegensatz zu den politischen Versprechen, administrative Hürden abzubauen.

Trügerische Statistik

Die Statistik vermittelt ein trügerisches Bild: Zwar bleibt die Gesamtzahl der Gastronomiebetriebe konstant, doch hinter dieser Zahl verbirgt sich ein fundamentaler Wandel. Familiengeführte Wirtshäuser verschwinden zunehmend und werden durch Fast-Food-Ketten, To-Go-Angebote und Ethno-Restaurants ersetzt.

„Damit stirbt nicht nur eine Wirtshauskultur, sondern auch eine zentrale soziale Institution und die Seele des Ortes“, warnt Stockinger. Während Deutschland bereits Entlastungsmaßnahmen für die Gastronomie umgesetzt hat – etwa durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen – hält sich in Österreich hartnäckig die Vorstellung, Wirtshäuser seien Preistreiber.

Die Realität sieht anders aus: Die gestiegenen Kosten können bestenfalls teilweise an die Gäste weitergegeben werden. „Wirt zu sein rechnet sich einfach nicht mehr“, konstatiert Stockinger nüchtern.

Aktionsplan gefordert

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fordert Stockinger einen umfassenden Aktionsplan. Sein Ziel: Das Wirtshaus wieder wirtschaftlich tragfähig zu machen – ohne dauerhafte Abhängigkeit von Fördergeldern.

„Entwickeln wir eine Strategie für ein Dorfwirtshaus, das selbständig und ohne Förderungen überleben kann. Das Wirtshaus muss wieder Mittelpunkt des Ortes werden, statt es auf die Liste der aussterbenden Arten zu setzen.“

Ein erster Erfolg ist bereits sichtbar: Auf seine Initiative hin wurde ein parteiübergreifender Dringlichkeitsantrag eingebracht.

Mitte Feber wird sich der zuständige Ausschuss in der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit dem Thema befassen.