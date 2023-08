Faulenzer-Wettbewerb: Wer hält am längsten durch?

Die 12. Ausgabe des Faulenzer-Wettbewerbs, der im Ökodorf Brezna nahe Niksic stattfindet, hat vor drei Tagen begonnen. 21 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern, darunter Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Russland und der Ukraine, stellen sich der Herausforderung, den Rekord von 117 Stunden Faulenzen zu brechen. Der Gewinner erhält einen Preis im Wert von 1000 Euro.



Im malerischen Ökodorf Brezna nahe Niksic hat vor drei Tagen die 12. Ausgabe des Faulenzer-Wettbewerbs begonnen. Dieses Jahr haben sich 21 Teilnehmer angemeldet, um den Rekord von 117 Stunden Faulenzen zu brechen. Doch der Wettbewerb ist nicht so einfach, wie es scheint: Bereits am ersten Tag haben drei Teilnehmer aufgegeben, und am zweiten Tag hat ein weiterer Teilnehmer das Handtuch geworfen.

Der Organisator Mico Blagojevic freut sich über die internationale Beteiligung: „Es gibt Teilnehmer aus der Region, aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, sowie aus Russland und der Ukraine.“ Er lobt die Hartnäckigkeit der Teilnehmer und gibt einen Einblick in die Bedingungen des Wettbewerbs: „Sie sind nicht anspruchsvoll, sie haben Mahlzeiten, wir bringen ihnen etwas zu trinken und zu essen. Sie haben gestern vier bis fünf Stunden im Regen ausgehalten. Für Donnerstag ist gutes Wetter angekündigt, also denke ich, dass sie noch lange liegen können.“

Eine der Teilnehmerinnen, deren Identität nicht bekannt gegeben wurde, beschreibt ihre Erfahrung beim Wettbewerb: „Dieser Ort ist wunderschön, saubere Luft, hausgemachtes Essen. Wir sind müde und brauchen eine Pause. Es ist wie ein Sechser im Lotto.“ Sie fügt hinzu, dass die Teilnehmer alle acht Stunden das Recht auf eine zehnminütige Pause vom Liegen und einen Toilettengang haben.