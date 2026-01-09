KOSMO KOSMO
Eskalation

Faustschlag nach Vereins-Streit: Après-Ski-Bar wird zur Kampfarena

FOTO: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Strass im Zillertal
1 Min. Lesezeit |

In einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Zillertal eskalierte am Donnerstagabend ein Streit zwischen Fußballanhängern. Gegen 19 Uhr kam es in dem Lokal in Mayrhofen zu einer heftigen körperlichen Konfrontation. Im Mittelpunkt standen ein 30-jähriger Deutscher und ein Niederländer im Alter von 38 Jahren – eine Konfrontation, die an die traditionelle Rivalität der beiden Nationen auf dem Fußballfeld erinnert. Die Polizei gab an, dass vermutlich unterschiedliche Ansichten über einen Fußballverein den Konflikt ausgelöst hatten.

⇢ Après-Ski-Horror: Massenschlägerei mit Glasflaschen im Winterparadies

Verletzte Beteiligte

Der deutsche Staatsbürger attackierte seinen niederländischen Kontrahenten mit einem Faustschlag ins Gesicht. Bei diesem Angriff erlitt der 38-Jährige eine Augenverletzung und verlor teilweise einen Zahn. Die Situation verschärfte sich weiter, als ein 31-jähriger Sicherheitsmitarbeiter versuchte, die streitenden Fußballfans zu trennen.

Der Security-Mann zog sich dabei eine Schulterluxation zu und musste vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert werden. Sowohl Polizeikräfte als auch Rettungsdienst wurden zum Einsatzort gerufen.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

