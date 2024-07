Favoriten: Streit in Kaffeehaus endet mit Messerstich im Bauch

In einem nächtlichen Zwischenfall im Wiener Stadtteil Favoriten wurde eine gewöhnliche Auseinandersetzung in einem Kaffeehaus zu einem gewaltsamen Streit, der zwei Männer ins Krankenhaus brachte. Kurz nach 22 Uhr am Donnerstagabend eskalierte die Situation abrupt von verbalen Differenzen zu einer physischen Konfrontation, als die Beteiligten vor die Tür traten.

Die Auseinandersetzung eskalierte rasch, als ein 45-jähriger Österreicher seinen 31-jährigen Bekannten mit einem scharfen Gegenstand im Bauchbereich schwer verwundete. Die Polizei, die kurz nach dem Vorfall eintraf, fand den Angreifer nicht mehr vor Ort. Dank einer präzisen Beschreibung durch Zeugen gelang es den Beamten jedoch schnell, den Verdächtigen in der Nähe aufzugreifen.

Beide Männer im Krankenhaus

Das Opfer und der Angreifer, beide deutlich gezeichnet von dem Vorfall, benötigten medizinische Hilfe. Sie wurden umgehend von den Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der 31-jährige Glück im Unglück hatte und sein Leben außer Gefahr ist, befindet sich der 45-jährige Täter nun in polizeilichem Gewahrsam, sein Zustand wird stetig überwacht.