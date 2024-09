Feuer-Inferno in Favoriten: 46 Menschen in letzter Sekunde gerettet

In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein heftiger Brand die Stadt Wien-Favoriten erschüttert. Gegen 3.00 Uhr brach in einem Geschäftslokal in der Senefeldergasse ein Feuer aus. Der dichte Rauch drang in die darüberliegenden Wohnungen.

Evakuierung durch die Feuerwehr

Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf berichtete, dass der Rauch so stark war, dass die Menschen in den Wohnungen kaum noch Luft bekamen und sich an die Fenster ihrer Unterkünfte begaben. Aufgrund der Panik, die unter den Anwohnern aufkam, entschied sich die Feuerwehr zur Evakuierung des gesamten Gebäudes. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr 46 Personen aus dem Haus.

Medizinische Versorgung und Krankhauseinweisung

Zur Rettung der Bewohner wurde eine Kombination verschiedener Methoden eingesetzt. Die Einsatzkräfte retteten 30 Personen mithilfe von Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus. Weitere sieben Personen brachten sie über eine Schiebleiter in Sicherheit, und neun Personen evakuierten sie über eine Drehleiter.

Die Sonder-Einsatz-Gruppe des Rettungsdienstes übernahm sofort alle Evakuierten und versorgte sie mit Sauerstoff. Drei Personen, darunter zwei schwangere Frauen und ein Kind, brachte man mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien, mitteilte.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass das Feuer im Erdgeschoß des Geschäftslokals ausbrach und sich von dort aus auf das Stiegenhaus und die darüberliegenden Wohnungen ausbreitete. Die erhebliche Rauchentwicklung zwang die Rettungskräfte zu drastischen Maßnahmen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.